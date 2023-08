Nieuprawniony sygnał radio-stop zatrzymał pociąg koło Świdwina. To kolejne takie zdarzenie na Pomorzu Zachodnim

Inaczej niż dzień wcześniej, gdy podobne zdarzenie spowodowało dłuższą przerwę w ruchu w rejonie linii kolejowej 273 między Daleszewem a Szczecinem Głównym, gdzie nieuprawniony sygnał radio-stop został nadany oraz na odcinku linii 351 między Choszcznem a Szczecinem. To z kolei spowodowało efekt domina i opóźnienia ponad 20 składów. Normalny ruch towarowy przywrócono około godziny 2, już w sobotę.

- Działania ABW w tej chwili są podejmowane razem ze spółkami kolejowymi, we współpracy z polską Policją, Strażą Ochrony Kolei, ale także z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Wszystkie działania, które są podejmowane zmierzają do tego, żeby wyjaśnić z czym mieliśmy do czynienia. Na ten moment nie wykluczamy żadnych scenariuszy - podkreślił.

Do incydentów na torach odniósł się w sobotę zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, który przekazał, że ABW podjęła czynności mające na celu wyjaśnienie tego incydentu.

Jak działa radio-stop? Każdy pociąg ma trzy systemy automatycznie zatrzymujące skład.

- To czuwak, czyli urządzenie, które maszynista musi nacisnąć i wyłączyć co jakiś czas, aby pociąg nie zahamował, to zabezpieczenie przed np. zasłabnięciem czy zaśnięciem – mówi Andrzej Kowal, emerytowany maszynista ze Szczecinka.

- Drugi to tzw. SHP (samoczynne hamowanie pociągu), który uruchamia się i zatrzymuje skład, gdy maszynista nie zareaguje zbliżając się do semafora przed wjazdem na stację czy przed przejazdem niezależnie od tego czy nadaje on sygnał „zatrzymaj się”.

Radio-stop z kolei wykorzystuje łączność radiową i służy do automatycznego zatrzymania wszystkich pociągów w regionie (czy nawet w całej Polsce) w razie jakiegoś zagrożenia. Mogą to robić jedynie upoważnione służby kolejowe – najczęściej dyżurny ruchu - wykorzystujące zastrzeżone częstotliwości. Sygnał może nadać także sam maszynista widząc np. coś niebezpiecznego na trasie.