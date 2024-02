Nowy dworzec PKP w Koszalinie coraz bliżej. Czy wyczekiwany obiekt spełni oczekiwania?

Jeśli stan faktyczny będzie odpowiadał temu, co widzimy na załączonych grafikach, to czy będzie to obiekt wystarczający, spełniający oczekiwania, czy jednak są w nim jakieś elementy do poprawy?

- Wygląda to nowocześnie, funkcjonalnie i będzie służyć pasażerom. Większych zarzutów nie mam, choć oczywiście dyskusje trwają, choćby na temat braku zieleni w okolicy samego dworca. Tu trzeba się mocno zastanowić, gdzie dokładnie i jaką zieleń umieścić. Proszę pamiętać, że przed dworcem teren jest mocno zagospodarowany, jest gęsta siatka połączeń. A pod ziemią magistrale, sieci przesyłowe. To wszystko trzeba uwzględnić, by niczego nie uszkodzić i by ciągi komunikacyjne nie były zakłócone. Dla tych, którzy przyjeżdżają do Koszalina pociągiem, dworzec to swego rodzaju brama miasta. I ona musi być atrakcyjna - dodaje prezydent.

- To bryła, która wpisuje się w duch modernistyczny widoczny w koszalińskiej przestrzeni miejskiej. Jest lekka, estetyczna, ale też nawiązuje do przeszłości, bo przecież zachowane zostanie sgrafitto. To bardzo dobry pomysł. Wydaje mi się, że nowy dworzec będzie stanowił wizytówkę miasta. Tu jeszcze raz podkreślę, że od koncepcji wstępnej do realizacji jest długa droga, dużo rzeczy może się po drodze rozjechać. Kolejna sprawa to funkcje, jakie dworzec ma spełniać. Tu warto byłoby pomyśleć o młodzieży, która będzie spędzać tu czas. Przecież wiele młodych osób, uczniów czy studentów, dojeżdża do Koszalina pociągiem z różnych miejscowości. Dla nich dworzec PKP to pierwszy kontakt z miastem. Koszalin to jednak miasto tranzytowe. Dużo czasu się tu spędza na czekaniu. I dworzec to "czekanie" powinien uwzględniać, powinna być tam solidna oferta, by to czekanie zrekompensować - podsumowuje pani profesor.