Problem mieszkańców po remoncie placu Kilińskiego w Koszalinie. Woda zalewa mieszkanie [ZDJĘCIA]

Po naszej interwencji próg został usunięty, teraz są zdecydowanie wygodniejsze schodki i poręcz. Ale okazuje się, że to nie wszystko. Tuż obok, pod numerem 1, mieszkają państwo Gilowie. Oddajmy im głos.

Nowy chodnik na placu Kilińskiego w Koszalinie sięgnął niemal okien mieszkań znajdujących się na parterze stojącej tu kamienicy. Przechodnie mogą sobie więc bez problemu zerknąć co dzieje się wewnątrz…

- Ale nasze próby porozumienia się z kimkolwiek nic nie dały. A przecież minęło już tyle tygodni od zakończenia robót. Zgłaszaliśmy uwagi jeszcze na etapie budowy. Woda z placu zalewa nam mieszkanie. I jest jej naprawdę bardzo dużo. Meble, podłoga z paneli są do wymiany, a urzędnicy nie mogą się zdecydować jak nam pomóc - pokazują swoje mieszkanie nasi rozmówcy.

Wejście do ich starej kamienicy znajduje się pod numerem 1, na samym dole placu i ulicy Podgórnej. Niemal cała deszczówka spływa więc pod ich drzwi i okna. Sęk w tym, że kostki brukowe chodnika są ustawione wyżej, niż schody prowadzące do kamienicy. A, co bardzo ważne, klatka schodowa znajduje się poniżej chodnika.