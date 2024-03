Prognoza pogody na Święta Wielkanocne. Nawet 20 stopni Celsjusza w Koszalinie i regionie

Po przejściowym załamaniu pogody, które przeciągnie się do piątku, gdy jeszcze będzie pochmurnie i może popadać deszcz, sobota powinna być już słoneczna w całym kraju z temperaturą na południu nawet do 25 stopni Celsjusza. Północ kraju będzie chłodniejsza, szczególnie nad morzem. Tam zaledwie 10 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na najbliższe dni:

28.03 - 29.03 (czwartek - piątek) Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, nad morzem około 10°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych.

29.03 - 30.03 (piątek - sobota)

Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C , nad morzem około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków południowych.

30.03 - 31.03 (sobota - niedziela)

Zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 15°C na północy do 20°C na południu regionu, nad morzem około 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy, rano skręcający na północno-wschodni.

31.03 - 01.04 (niedziela - poniedziałek)

Zachmurzenie umiarkowane i duże. W nocy miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, nad morzem około 8°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w dzień nad morzem wzmagający się do dość silnego i tam porywy do 65 km/h, z kierunków wschodnich.