Radosław Lubczyk: To referendum to nic innego jak czysto polityczna zagrywka

Czy ugrupowanie, które Pan reprezentuje weźmie udział w ogólnokrajowym referendum 15 października?

W ugrupowaniu, które reprezentuje nie ma żadnego, odgórnego nakazu lub zakazu jeśli chodzi o udział w referendum lub jego zbojkotowanie. Każdy musi sam zdecydować, jak postąpić, czy wziąć udział w referendum i jak odpowiedzieć na zawarte w tym referendum pytania.

Jak ocenia Pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania jakie zostaną postawione Polakom?

To referendum to czysto polityczna zagrywka. Przede wszystkim liczy się tutaj tylko to, aby skupić na nim społeczną uwagę, rozkręcić wokół niego medialny szum i wykorzystywać ten temat w chwili, gdy w przestrzeni publicznej pojawią się niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości tematy.