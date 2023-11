Sensation Kotwica Kołobrzeg i Żak Koszalin z szóstymi zwycięstwami [ZDJĘCIA]

Udana dla zespołów z regionu była rozegrana w środę 10. kolejka spotkań I ligi koszykarzy. Sensation Kotwica Kołobrzeg i Żak Koszalin odniosły zwycięstwa przed swoimi kibicami.

W kołobrzeskiej hali Milenium, Sensation Kotwica wygrała z Polonią Warszawa 87:72. Do gospodarzy należała pierwsza kwarta. W 6. minucie prowadzili 15:4 i różnicę 11 pkt utrzymali do końca tej odsłony. W drugiej Szymon Długosz podwyższył na 27:14, ale później do głosu zaczęli dochodzić goście. W 16. min przegrywali tylko 30:34. Na trójkę Pawła Dzierżaka zespół ze stolicy odpowiedział serią 10:0 i na dużą przerwę zszedł do szatni przy prowadzeniu 40:37. Na początku trzeciej kwarty Kotwica zbliżyła się na punkt (44:45), ale odpowiedzią gości była kolejna 10-punktowa seria (26. - 44:55). Po kolejnych trójkach Maksymiliana Motela oraz Michała Wojtyńskiego, Czarne Koszule w 28. min powiększyły różnicę do najwyższych w meczu 13 pkt (61:48). W końcówce kwarty ciężar gry wziął na siebie Remon Nelson. Rozgrywający Kotwicy zdobył 9 pkt i przed ostatnią kwartą jego zespół przegrywał już tylko 58:62.

Polonia prowadziła jeszcze na początku ostatniej kwarty (65:58, 67:63), głównie dzięki dobrej postawie swojego środkowego, Damiana Cechniaka. Skuteczne akcje Nelsona i Daniela Ziółkowskiego (rzuty za za 3 pkt i 2+1), zamieniły się w serię 10:0, po której Kotwica odzyskała przewagę (35. - 73:67). Goście złapali jeszcze kontakt za sprawą Cechniaka (37. - 73:70), ale w końcówce nie byli w stanie zatrzymać skutecznych Ziółkowskiego (kolejne 2+1), Nelsona i Jakuba Motylewskiego. Na ok. 1,5 min przed końcem meczu było 82:70 dla gospodarzy. Mecz zakończył trójką Damian Pieloch, na najwyższą różnicę 15 pkt. W zespole Kotwicy Remon Nelson zdobył rekordowe w sezonie 26 pkt, trafiając 10 z 14 rzutów z gry. Z 75-procentową skutecznością zagrał zdobywca 16 pkt, Daniel Ziółkowski (6/8 z gry). W zespole gości Patryk Pełka zdobył 17 pkt (8/8 za 1) i dołożył do tego 11 zbiórek. O punkt mniej miał Maksymilian Motel (6/10 z gry). Obok Pełki double-double zanotował Damian Cechniak (15 pkt, 11 zb.).

Sensation Kotwica Kołobrzeg - Polonia Warszawa 87:72 (25:14, 12:26, 21:22, 29:10)

Kotwica: Nelson 26 (3x4, 6 as.), Ziółkowski 16 (2x3, 3 prze.), Dzierżak 15 (2x3, 5 as., 3 zb.), Pieloch 13 (3x3, 3 zb., 3 str.), Motylewski 5 (11 zb.) - Długosz 9 (4 zb.), Wydra 3 (1x3, 3 zb.), Walkowiak 0.

Polonia: Pełka 17 (3x3, 11 zb.), Motel 16 (1x3, 5 as., 5 zb., 3 prze., 4 str.), Cechniak 15 (11 zb., 2 bl.),

Kierlewicz 12 (3 as., 6 zb.), Osiński 3 (1x3, 4 zb.) - Wojtyński 4 (1x3), Kuźkow 3 (3 str.), Dutkiewicz 2, Szymański 0. Podobnie jak Kotwica, szóste zwycięstwo w tym sezonie zanotował Żak. Po wygranej 81:73 z WKK Active Hotel Wrocław, podopieczni trenera Rafała Knapa pozostają nadal niepokonani we własnej hali (bilans 4:0).

Początek spotkania należał do gości. W 5. min prowadzili najwyżej w tym meczu 11:6. Odpowiedzią Żaka była 11-punktowa seria na 17:11 (8.). Pierwszą kwartę zakończyła trójka Macieja Szewczyka na 23:15. Druga kwarta rozpoczęła się od 7 pkt zespołu z Wrocławia. Konto Żaka otworzył Wiktor Rajewicz, a po punktach Igora Lewandowskiego gospodarze odskoczyli na 7 oczek (14. - 31:24). Goście gonili wynik i w końcówce doprowadzili do remisu 35:35. W końcówce Żak stracił kontuzjowanego Adama Skibę, ale po wolnych Konrada Rosińskiego zabrał do szatni prowadzenie 39:36. Skuteczna gra na początku trzeciej kwarty Williama Kondrata, pozwoliła Żakowi odskoczył na 43:36. Z drugiej strony trudny do zatrzymania był jednak Mikołaj Stopierzyński. Do 25. min zdobył 7 z 11 pkt swojej drużyny, a na tablicy pojawił się remis 47:47. Za chwilę było 47:49 po punktach Tomasza Ochońki. WKK prowadził jeszcze kilka razy różnicą 3 pkt, po trójkach Jakuba Koelnera. Kwartę zakończył Stopierzyński trafieniem z bonusem (30. - 59:61 dla gości).

Ostatnie 10. min meczu rozpoczęło się od trafień Rosińskiego i Rajewicza na 63:61. Koszaliński zespół już nie oddał prowadzenia. Nie do zatrzymania dla gości był Marcin Tomaszewski, który do zejścia za 5 fauli (37.) zdobył aż 15 pkt, notując serię 12 pkt z rzędu na prowadzenie 75:64 (35.). Po trójkach Szewczyka i Tomaszewskiego, na niespełna 4. min przed końcem, Żak osiągnął najwyższą przewagę 13 pkt (81:68). Końcówka w wykonaniu gospodarzy była nieskuteczna, popełnili też 4 straty, ale wrocławianie zdołali odrobić tylko 5 pkt. Koszaliński zespół trafił ponad 53 proc. oddanych rzutów (prawie 67 proc. za 2) i miał dwa razy więcej asyst od rywali (20:10). Wygrał też walkę na tablicach (zbiórki 35:30). Aż połowę punktów dla Żaka zdobyli gracze rezerwowi (40), podczas gdy ławka WKK tylko 18.

Marcin Tomaszewski zakończył mecz z dorobkiem 17 pkt (7/9 z gry, 5/5 za 2) i 7 zbiórek. Maciej Szewczyk trafił 4 z 7 rzutów za 3 pkt, kończąc mecz z najlepszym w tym sezonie dorobkiem 12 pkt. Pierwsze double-double w barwach Żaka (12 pkt, 10 zb.) zanotował Andrzej Krajewski. Wszystkie punkty zdobył w pierwszej połowie (6/8 z gry). William Kondrat trafił 6 z 10 prób za 2 pkt. W zespole gości Mikołaj Stopierzyński zdobył 23 pkt (7/12 z gry). Zespół z Wrocławia nie wykorzystał 10 z 33 wolnych, a z gry trafiał z 40-procentową skutecznością. Żak Koszalin - WKK Active Hotel Wrocław 81:73 (23:15, 16:21, 20:25, 22:12)

Żak: Kondrat 12 (6 zb.), Krajewski 12 (10 zb.), Rosiński 9 (1x3, 5 zb., 2 bl.), Pawlak 6 (4 as.), Skiba 2 - Tomaszewski 17 (2x4, 7 zb., 4 as.), Szewczyk 12 (4x3), Rajewicz 9 (4 as., 4 zb., 3 prze., 3 str.), Lewandowski 2, Janus 0.

WKK: Stopierzyński 23 (1x3, 3 zb.), Kempa 12 (1x3, 9 zb., 3 prze., 4 str.), Walczak 12 (1x3, 5 zb.), Kowalczyk 6 (4 zb.), Matusiak 2 (4 zb.) - Koelner 10 (2x3), Ochońko 6 (1x3, 4 as., 3 str.), Rosołowski 2, Karwik 0.

