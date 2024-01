Sensation Kotwica Kołobrzeg lepsza od beniaminka z Katowic [ZDJĘCIA]

Plasujący się w strefie spadkowej, koszykarze z Katowic przyjechali do Kołobrzegu po serii trzech niepowodzeń i z chęcią rewanżu za porażkę z 1. rundy (76:84). Do gry z Kotwicą przystąpili bez respektu dla wyżej notowanego rywala. Mocno we znaki dawał się gospodarzom mierzący 203 cm Daniel Oladapo (23 pkt, 10/17 z gry w meczu). Za to podopieczni Rafała Franka nie mogli znaleźć właściwego rytmu gry. Przegrywali 0:4, 2:8 i wreszcie 4:15, co było najwyższą przewagę katowiczan w całym spotkaniu.

Dopiero po czasie wziętym przez trenera Franka, gra Kotwicy zaczęła się poprawiać. Seria 8:0 pozwoliła złapać kontakt (17:19). Na pierwsze prowadzenie trzeba było jednak poczekać do II kwarty (30:29). Dobry początek mieli w niej Jakub Motylewski (5 pkt), który wrócił po meczu przerwy (kontuzja) oraz Patryk Wydra (18 pkt, rekord w barwach Kotwicy). Ten ostatni błyszczał w tym fragmencie skutecznością z dystansu. Do połowy kwarty trafił trzy razy za 3 pkt! Goście odpowiedzieli 8-punktową serią na 48:44. Ostatnie akcje należały do Daniela Ziółkowskiego, ale to zespół z Katowic zszedł na dużą przerwę z nieznaczną przewagą (48:47).