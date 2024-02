Sparingowy weekend czwartoligowców z regionu [ZDJĘCIA]

Grę wewnętrzną, z zespołem juniorów młodszych, zaliczyła Gwardia Koszalin. Przypomnijmy, że pierwotnie miała zagrać z trzecioligowym Świtem Szczecin, ale spotkanie zostało odwołane przez rywali. Spotkanie z juniorami zakończyło się wygraną seniorów 6:1. Dwa gole strzelił Michał Czarny, a po jednym Michał Mikołajczyk, Cezary Zalewski, Marcin Gawron i Marcel Graczyk. Dla juniorów trafił Piotr Orłowski.

Ostre strzelanie z rywalem z okręgówki, Iną Ińsko, urządził sobie Mechanik Bobolice. W Drawsku Pomorskim wygrał aż 8:2 (4:1), chociaż to rywale pierwsi trafili do siatki. Trzy gole dla Mechanika strzelił Kamil Schab, a po jednym Wojciech Gersztyn, Patryk Kozioł, Marcin Krysztoforski, Marcin Kordek i Karol Jabłoński. Przy stanie 3;1 rzut karny obronił Mateusz Sochalski. Do Mechanika dołączył Adam Bińczyk z Bałtyku, który jesienią grał na wypożyczeniu do Astry Ustronie Morskie.