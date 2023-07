Strefa ekonomiczna w Koszalinie ma być jeszcze większa i lepsza za mniejsze pieniądze

Prawie 25 milionów złotych mniej niż zakładano ma kosztować unowocześnienie i powiększenie o kolejnych ponad 40 hektarów ziemi specjalnej strefy ekonomicznej w Koszalinie. Za 78 mln zł chce to zrobić Budimex.

Właśnie zostały otwarte oferty w przetargu na uzbrojenie kolejnej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ul. Szczecińskiej w Koszalinie. Mówimy tu aż o 40 hektarach terenów, na które miasto dostało 100 milionów złotych rządowej dotacji. To powierzchnia i kwota niebagatelne. Oferty złożyły trzy przedsiębiorstwa. Najbardziej korzystną - najtańszą - przedstawiła wspomniana firma Budimex. Po pozytywnej więc weryfikacji dokumentu miasto podpisze umowę. Budimex zaproponował, że wykona prace za 78 mln zł, podczas gdy miejski kosztorys zakładał 102 miliony złotych. - Wybudowanych zostanie około 2,7 km dróg wraz z infrastrukturą techniczną, prowadzących do działek przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i zabudowę usługową oraz droga łącząca dwie części obszaru inwestycyjnego, w tym 1,1 km drogi dwujezdniowej o nawierzchni bitumicznej, z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym oraz 1,6 km dróg dojazdowych z chodnikami - wylicza Grzegorz Śliżewski z koszalińskiego ratusza. Jeśli chodzi o szczegóły, to mowa o przebudowie odcinka remontowanej dziś ul. Szczecińskiej, od nowego sklepu Lidl w Koszalinie aż do węzła z nową trasą S11 (ten 400-metrowy odcinek pierwotnie nie został objęty remontem) oraz o zupełnie nowej trasie, która poprowadzi od ul. Szczecińskiej, też niedaleko sklepu Lidl, od razu do Strefy Ekonomicznej, pomijając ul. Syrenki. To niewzwykle ważna droga, bo wyprowadzi tranzyt towarowy z terenów miejskich i zdecydowanie skróci dojazd właśnie do strefy.

- Lepsze skomunikowanie terenów w strefie znacząco podniesie atrakcyjność gospodarczą Koszalina, przyciągając nowych inwestorów – mówi prezydent Koszalina Piotr Jedliński. - Przy przewidzianej do realizacji arterii drogowej oraz przy drogach bocznych mają siedziby zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe, w tym transportowe. Lepsza i bezpieczniejsza komunikacja bezpośrednio wpłynie na redukcję ruchu drogowego w mieście i optymalizację planów logistycznych firm, zmniejszając rosnące koszty transportu. Uzbrojenie działek w podstawowe media wpłynie na pewno na zwiększenie atrakcyjności miejskich terenów. Zwiększy się dostępność terenów pod działalność gospodarczą w Koszalinie, co zachęci do inwestowania u nas nowych przedsiębiorców i do rozwoju funkcjonujących już firm. Projekt wpłynie na wzrost liczby nowych i utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy.

Przypomnijmy, podstrefa "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została założona już w 2003 roku, była wielokrotnie powiększana, liczy dziś aż 150 hektarów powierzchni. Działa w niej 61 firm z całego świata, a zatrudnionych jest tu łącznie blisko 3500 osób. Jak już wcześniej mówił nam prezydent Piotr Jedliński, to m. in. rozbudowująca się strefa pozwala na utrzymanie w mieście wciąż bardzo niskiego bezrobocia, wynoszącego dziś tylko 3-4 procent. Miasto ma tu jednak jeszcze tylko jedną działkę do sprzedania, tymczasem zainteresowanie zakupem nieruchomości jest ogromne. - Są firmy, które chcą od razu kupić nawet cały nowy teren. To cieszy, bo to też znak, że Koszalin jest dobrym miejscem do inwestowania - podkreśla prezydent. Uzbrojenie nowych terenów strefy i budowa dróg ma potrwać dwa lata od dnia podpisania umowy na wykonanie prac.

W koszalińskiej strefie swoje siedziby mają m. in. Jeronimo Martins z jego centrum dystrybucyjnym sklepów Biedronka, NordGlass, Buglo, potężne magazyny wybudowała Panattoni, działa Autostore, fabryka flag Linea, producent cystern, przyczep i naczep Romex. Jak wyjaśniają nam przedsiębiorcy, działający w strefie, z którymi wcześniej rozmawialiśmy, dzięki działalności w Koszalinie mogą m. in. ubiegać się o zwolnienia w podatkach, a przedmiotem wsparcia może zostać objęta nowa inwestycja, np. założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, czy nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty.

