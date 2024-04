Tomasz Sobieraj: 7 kwietnia możemy razem zmienić Koszalin na lepsze

Recepta, aby zaczęło się dziać inaczej, jest bardzo prosta. Wystarczy zagłosować na mnie i na kandydatów ubiegających się o fotele radnych z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Jestem doskonale przygotowany do tego, aby pełnić funkcję prezydenta Koszalina, aby Koszalin zmieniać na lepsze, aby nie zawieść waszego zaufania, którym mnie obdarzycie. Mam odpowiednie wykształcenie, bogate doświadczenie, bo od wielu lat pracuje w samorządzie. Nie zrobię jednak niczego bez was. Ani ja, ani kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Dlatego proszę was o poparcie 7 kwietnia - w dniu wyborów samorządowych.

Drodzy koszalinianie! Wiem, że jesteście zmęczeni dotychczasową władzą w mieście, rządami prezydenta Piotra Jedlińskiego. 7 kwietnia możemy Koszalin zmienić na lepsze. Teraz w waszych rękach jest to, aby nasze miasto zyskało świeżość, nowe perspektywy rozwoju, aby w Koszalinie skończyła się stagnacja, która od tak dawna daje się nam wszystkim we znaki.

Możecie być pewni, że popierając mnie, zapewnicie Koszalinowi właściwy rozwój, zewnętrzne środki, które do miasta sprowadzimy, a które to środki rozwój ten radykalnie przyśpieszą. A przede wszystkim możecie być pewni, że moja prezydentura będzie oznaczać, że dialog między władzami miast a obywatelami będzie odbywał się na bieżąco i będziemy przywiązać do niego wielką wagę. Nie będę unikał spotkań z wami, konsultacji, rozmów. Bo wasze pomysły i uwagi oraz wasza energia to najlepsze, co może Koszalin spotkać.

Zrobimy wszystko, aby młodzi koszalinianie nie wyjeżdżali, a jeśli wyjechali, aby studiować to, żeby po skończeniu nauki do Koszalina wrócili. Ale, aby tak się działo musi być rozwój, muszą być miejsca pracy i dobre zarobki. I ja jako prezydent Koszalina zadbam, aby tak właśnie się działo. Aby Koszalin i koszalinianie mieli przyszłość.