Sylwester 2023/2024 w Koszalinie. Gwiazdą będzie Andrzej Piaseczny

Andrzej Piaseczny to laureat nagród publiczności - m.in. - Telekamery 2010, SuperJedynek, Eska Music Awards 2010, Bursztynowego Słowika oraz wielu złotych, platynowych płyt i multiplatynowych płyt. Nie zabraknie także wspaniałego pokazu laserów.

Szczegółowy program Nocy Sylwestrowej:

23:30 - Koncert Andrzeja Piasecznego

23:55 - Życzenia Prezydenta

00:00 - Powitanie Nowego Roku/Pokaz laserowy

0:07 - Dalszy ciąg koncertu Andrzeja Piasecznego

Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, cieszący się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Laureat nagród publiczności. Autor i wykonawca takich przebojów, jak „Imię deszczu”, „Niecierpliwi”, „Prawie do nieba”, „Chodź, przytul, przebacz”, „Rysowane Tobie”, czy „Śniadanie do łóżka”. Koncert Andrzeja Piasecznego to godzinne show, w trakcie którego usłyszymy największe przeboje Artysty z jego 30-letniej kariery muzycznej.