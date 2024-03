Szukasz pracy? Uważaj na fałszywe oferty, bo możesz stracić pieniądze!

Dodatkowo firma oferuje zwrot w wysokości 75 procent kosztów za dojazdy do pracy. Potencjalny pracodawca zachwala, że posiadanie przez pracownika dodatkowego rachunku do celów służbowych jest wygodne zarówno dla pracownika jak i firmy.

Podawali się z policjantów, urzędników, pracowników banków po to, by przejmować oszczędności swoich ofiar. Zostali zatrzymani przez koszalińską policję. Dokładna skala ich działania nie jest jeszcze…

Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Po założeniu tzw. rachunku służbowego kontakt z firmą się urywa, a ta ma jednocześnie dostęp do naszych danych. To tzw. phishing, czyli jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS polegający na wyłudzaniu danych do logowania np. do kont bankowych lub używanych przez nas kont społecznościowych, czy systemów biznesowych. Tu przede wszystkim stosowana jest inżynieria społeczna i techniki psychologiczne mające na celu nakłonić daną osobę do zrobienia tego, czego w danym momencie chcemy.