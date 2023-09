Teatralny weekend w Koszalinie. Wybieracie się do teatru Adria albo BTD?

W sobotę o godzinie 19 Teatr Muzyczny Adria zaprasza na premierę swojego nowego spektaklu "Kelnerka". "To spektakl z muzyką i tekstami Sary Bareilles oraz libretto Jessie Nelson. Musical ten wystawiany był m.in. Premierowo w 2016 roku na Broadwayu i od 2019 roku na londyńskim West Endzie. Tytuł ten zdobył wiele nominacji do musicalowych Oscarów - nagród Tony.

"Kelnerka" to historia Jenny, która pracuje jako kelnerka w barze specjalizującym się w tartach, w małym miasteczku przy drodze nr 27, gdzieś na amerykańskiej prowincji. Jenna od kilku lat tkwi w toksycznym związku z aroganckim i agresywnym Earlem, który zupełnie jej nie szanuje, zmusza do oddawania całej wypłaty, a czasem... bije. Jenna dowiaduje się, że jest w ciąży, a ojcem niestety jest Earl. Dziewczyna jest załamana, bo doskonale wie, że urodzenie dziecka sprawi, że już na zawsze będzie skazana na toksycznego partnera. Pełna obaw postanawia jednak zmienić swoje życie - chce wziąć udział w konkursie na najlepszą tartę, a za wygrane pieniądze zacząć nowe życie i tym samym wyprowadzić się od Earla. W jej życiu pojawia się wówczas młody, przystojny ginekolog - doktor Jim Pomatter...