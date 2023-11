Trwa akcja Movember. Szpital w Koszalinie przypomina panom o badaniach [WIDEO]

To właśnie w listopadzie wielu panów zapuszcza wąsy, by w ten sposób zwrócić uwagę na akcję informacyjną, w myśl zasady – im więcej będziemy o tym mówić i zwracać uwagę na symbole, pytać, o co chodzi, przekazywać informację dalej, tym więcej osób dowie się o sprawie, przekaże cenne informacje innym, a w efekcie - co najważniejsze – wielu mężczyzn przekona się, że warto się badać.

- Szybko wykryty nowotwór jądra, w stadium, w którym jeszcze nie dał przerzutów, jest wyleczalny praktycznie w 100 procentach. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, w tym samobadanie. Podstawowe objawy to bezbolesne powiększenie się jądra, zmiana jego konsystencji, co oznacza, że przestaje być ono elastyczne, staje się twarde, czasem jak kamień. Wystąpienie takich objawów to znak, by jak najszybciej umówić się do specjalisty i na badania. Podstawowe badanie to USG jądra. Badanie jest bezinwazyjne, bezbolesne.