Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegały prace w lutym? [ZDJĘCIA]

Odcinek Sianów - Sławno

Inwestycję realizuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Wartość prac to ponad 657 mln złotych.

Zadanie obejmuje także przebudowę dróg poprzecznych, krzyżujących się z nowo zaprojektowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg dojazdowych. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Odcinek Sławno - Słupsk

Prace trwają również na odcinku ze Sławna do Słupska. Na tym odcinku powstaną 4 mosty z funkcją przejścia dla zwierząt, estakada, 14 wiaduktów i 2 przejścia dla zwierząt.

Przebudowane zostaną też drogi krzyżujące się z nową trasą. Prace są prowadzone przez firmę Stecol.

Termin zakończenia prac to połowa 2025 roku. Są to ostatnie budowane odcinki drogi S6 w województwie zachodniopomorskim, która łączy już Szczecin oraz Koszalin.

Intensywne prace trwają również w województwie pomorskim. Najprędzej zostanie oddana do użytku obwodnica Słupska (budowany jest drugi pas). Przewidziano jej otwarcie na początek 2025 roku. Pozostałe odcinki - aż do gotowej już Trasy Kaszubskiej z Bożegopola Wielkiego do Trójmiasta - mają być uruchomione pod koniec 2025 roku.