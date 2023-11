Uśmiercali świnie młotem. Sprawa wróciła na wokandę sądu w Szczecinku [ZDJĘCIA]

Na wtorkowej rozprawie odczytano wyjaśnienia Sławomira H. (Piotr T. nie stawił się) i przesłuchano kilku świadków, pracowników fermy. Oskarżony częściowo przyznał się do stawianych zarzutów, ale uważa, że nie działał ze szczególnym okrucieństwem. Wręcz przeciwnie, zapewniał, że kierowały nim pobudki humanitarne i chęć skrócenia cierpień chorych zwierząt. Wyjaśniał, że do uśmiercenia większości świń użyto urządzenia o nazwie radical (wbija on stalowy trzpień w mózg – red.), co w jego przekonaniu było legalne. Kilkadziesiąt sztuk zabił młotem, gdy zabrakło naboi do radicala – przyznał Sławomir H. zapewniając jednocześnie, że wcześniej podano im środek farmakologiczny i po konsultacji z lekarzem weterynarii.