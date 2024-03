W Koszalinie powstaną nowe orliki? Jest taka szansa

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nowy program budowy kompleksów sportowych "orlik". Na realizację programu w 2024 roku zabezpieczono 225 mln złotych. Część tej kwoty może trafić do Koszalina, ale decyzje jeszcze nie zapadły.

- Orliki miałyby powstać przy Zespole Szkół nr 7 (Budowlanka), Szkole Podstawowej nr 6 i SP 9 - powiedział Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

- Wybraliśmy te szkoły głównie ze względu na odpowiednio duży teren, by orliki, o odgórnych, standaryzowanych wymiarach, pomieścić - dodał prezydent.

Po stronie samorządu jest także zapewnienie przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Gdyby Warszawa zapewniła dofinansowanie, to prace budowlane byłyby realizowane w przyszłym roku.

Koszt budowy jednego orlika to około 3 mln złotych, przy czym dofinansowanie z ministerstwa wynosiłoby 1,5 mln złotych na jeden obiekt. Do końca kwietnia ratusz ma przygotować dokumentację aplikacyjną, a wczesną jesienią oczekiwana byłaby odpowiedź ze stolicy, czy i jakie wnioski zostały przyjęte do realizacji.