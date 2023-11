W ten weekend w Koszalinie będzie się działo. Rezerwujcie sobie czas

Również w sobotę Teatr Variete Muza zaprasza na Wieczór Fado (początek godz. 19). Fado to nie tylko koncert, to prawdziwe przeżycie. Ana Rita Prada i Francisco Moreira, dwoje utalentowanych muzyków, zapewnią niezapomniany wieczór, podczas którego pieśni staną się mostem pomiędzy sercami artystów a publicznością. Oprócz występu fado, zaplanowane są również dynamiczne pokazy tańca flamenco grupy Astra z Koszalina.

Event Center G38 w sobotę zaprasza na POROBIENI TOUR 2023. Na scenie koszalińskiego klubu zobaczymy Lej Mi Pół i Insekt. LEJ MI PÓŁ to grupa, której bliżej do stand-upu niż do klasycznego zespołu muzycznego. Tu muzyka, choć bez dwóch zdań chwytliwa, stanowi tło dla wszystkiego, co dzieje się w międzyczasie... a nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy! Lej Mi Pół już blisko dekadę przyciąga na koncerty tłumy entuzjastów absurdalnego humoru. Ich cięty język, duży dystans do samych siebie i niepodrabialna chemia między członkami zespołu działają jak samonapędzająca się machina szaleństwa. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek dystansie między muzykami i publicznością. Gdziekolwiek się pojawiają, tam jest impreza, a na imprezach wspomniani panowie zdecydowanie częściej wychodzą na scenę niż na ludzi. Ostrzegamy – występów tego trio nie da się odzobaczyć! Natomiast INSEKT to śląskie trio, aktywnie występujące i tworzące już blisko 12 lat. Zespół odważnie eksploruje muzyczne rewiry, meandrując w swoich kompozycjach między rockiem lat ’90, bujającym grungem i hałaśliwym punkiem. Nie brak tu także gitarowych solówek z heavy metalowym pazuremi melodyjnych riffów subtelnie zagłębiających się w spokojniejszą stronę rocka alternatywnego. Goszcząc na scenach wielu polskich klubów i festiwali wystąpili u boku artystów takich jak Organek, Lao Che, Happysad, czy Łydka Grubasa. Po wydanej w 2017 r. EPce „Menda”, której kontynuacją był wydany dwa lata później długogrający album studyjny „Menda 2.0.”, zespół nie zwolnił tempa – w marcu 2023 r. na sklepowych półkach zagościł kolejny owoc pracy śląskiego trio – „Różowy album”. Składa się z 10 autorskich utworów z pogranicza alternatywnego rocka i grunge’u. Spina je klamra w postaci dojrzałych, odważnych tekstów obnażających wady i absurdy współczesnego świata. Początek godz. 19.