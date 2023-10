Weekend przed nami. Co macie w planach? Sprawdzamy opcje w Koszalinie

Również w piątek o godzinie 19 w Filharmonii Koszalińskiej rozpocznie się — w ramach Koszalin BassFest 2023 - koncert grupy VOŁOSI. To szczególne wydarzenie, gdyż będzie to ich pierwszy występ w Koszalinie. To prawdziwa uczta dla miłośników różnych gatunków muzycznych, łącząca w sobie elementy tradycji i nowoczesności. VOŁOSI mają na swoim koncie ponad 850 koncertów na całym świecie, występując na najważniejszych festiwalach i w renomowanych salach koncertowych. Ich koncerty transmitowane były przez takie stacje jak BBC, WDR3, Polskie Radio 2 i 3, O1 oraz Koreańska stację MBC.

W piątek o godzinie 10 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym rozpocznie się spektakl "Darcie pierza. Ja - Osiecka". Realizatorzy znani z przebojowego spektaklu „Kora. Falowanie i spadanie” wracają do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i biorą na tapet kolejną kobietę-ikonę polskiej popkultury. Bazą scenariusza jest mało znany dramat Osieckiej pt. „Darcie pierza”. To ostatni tekst autorki, napisany przed śmiercią. Forma pożegnania z publiką i czytelnikami, pewnego rodzaju podsumowanie. Być może rzecz się dzieje w przedsionku zaświatów, a otaczający bohaterkę ludzie niekoniecznie są ludźmi z krwi i kości? Tekst dramatu wzbogacono o piosenki – zarówno doskonale znane, jak i warte przypomnienia koszalińskiej publiczności.

W sobotni wieczór Centrum Kultury 105 zaprasza na koncert Gotyckie Halloween (początek godz. 20). Wystąpi zespół Lady Extasy. To koszaliński zespół grający połączenie nowoczesnej muzyki gotyckiej z new romantic, EDM i synthpop. Trio zaprezentuje utwory ze swojej nadchodzącej drugiej płyty. Lady Extasy grała m.in. na festiwalu Castle Party 2022 w Bolkowie. Na scenie zobaczymy też HER OWN WORLD. To szczeciński zespół grający muzykę alternatywną w klimatach goth rocka z elementami dark electro oraz ambientu. Zaprezentują Wam swoje nowe show, w którym nie zabraknie prawdziwego ognia! Grupa ma za sobą występy m.in. dwukrotnie na Castle Party Festival w Bolkowie, mini trasę z legendarnym polskim gotyckim zespołem Closterkeller oraz wiele klubowych koncertów w Polsce. Grupa zagrała także na festiwalu Prague Gothic Treffen w Czechach oraz Schattenwelt Festival w Austrii.