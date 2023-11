Weekend w Koszalinie. Gdzie warto się wybrać? Sprawdzamy

Koncert symfoniczny w Filharmonii Koszalińskiej Koncert wypełniony wyłącznie muzyką polską. Otworzy go scherzo symfoniczne „Stańczyk” Ludomira Różyckiego, zamknie – Symfonia e-moll „Odrodzenie” Mieczysława Karłowicza, której orkiestrowe wykonanie wspiera Polskie Wydawnictwo Muzyczne w ramach programu „tutti.pl”. Głównym utworem będzie I Koncert skrzypcowy op. 35 Karola Szymanowskiego. Z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej, którą poprowadzi Marek Wroniszewski, zagra go Piotr Pławner, jeden z najwybitniejszych i najbardziej kreatywnych polskich skrzypków. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku sześciu lat, a na estradzie debiutował w dziewiątym roku życia. Mając 17 lat wygrał X Międzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu ) i Międzynarodowy Konkurs w Bayreuth, natomiast 3 lata później został zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu w Monte Carlo im. Henryka Szerynga i 44. Międzynarodowego Konkurs ARD w Monachium (najwyższy laur przyznany w 55-letniej historii tego konkursu dopiero po raz trzeci). Dziś Piotr Pławner sam jest jurorem w międzynarodowych konkursach muzycznych. Występuje w takich salach koncertowych, jak Tivoli Hall w Kopenhadze, Liederhalle w Stuttgarcie, Herkules Saal w Monachium, Concertgebouw w Amsterdamie, Chatelet w Paryżu, Palau de la Musica Catalona w Barcelonie, Teatro Monumental w Madrycie, Tonhalle w Zurichu, Victoria Hall w Genewie. Od 2006 roku jest prymariuszem światowej sławy kwintetu „I Salonisti“. W 2015 roku odznaczony Medalem Gloria Artis za zasługi w promowaniu muzyki polskiej za granicą. Piątek, poczatek - godz. 18.30

Noc z legendą: Leeroy Thornhill w klubie Plastelina Na plastelinowej scenie zagości członek legendarnej grupy muzyki elektronicznej The Prodigy! Leeroy Thornhill spędził z The Prodigy 10 lat, w czasach ich największej chwały i sławy. Podczas wywiadów był jednym z najcichszych i najskromniejszych członków, ogień wychodził z niego dopiero na scenie i w teledyskach, w których pokazywał swoje taneczne umiejętności. Zagrają najlepsi DJ-e związani ze sceną Plasteliny od lat. Początek - godz. 22

Bóg Mordu na małej scenie BTD

„Bóg mordu” to komediodramat z zabarwieniem refleksyjnym na temat stosunków międzyludzkich, tego czym jest „ucywilizowanie człowieka” i jak szybko potrafią opaść maski nakładane nam przez kulturę. Sztuka w reżyserii Magdy Skiby.

Piątek, początek - godz. 19 oraz sobota o godz. 18

42. Festiwal „Generacja” 2023: Farben Lehre

Gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu „Generacja” będzie zespół Farben Lehre. Formacja powstała we wrześniu 1986 roku. Od tamtego czasu na bogatą dyskografię kapeli składa się 14 płyt studyjnych, 6 DVD oraz liczne kompilacje. Od wielu lat zespół bardzo dużo koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na swoim koncie płoccy muzycy mają występy u boku tak znaczących formacji jak the Exploited, Die Toten Hosen, New Model Army, Toy Dolls, U.K.Subs, G.B.H., Vibrators czy Dritte Wahl. Od 2004 roku zespół był pomysłodawcą oraz jednym z głównych wykonawców trasy koncertowej Punky Reggae live, która rokrocznie odwiedzała kilkadziesiąt klubów w większości dużych polskich miast, a w 2018 roku – po kilku latach przerwy – ponownie powróciła na polską mapę koncertową. Żywiołowe koncerty zawsze grane "na 100%", to bez wątpienia znak rozpoznawczy kapeli z Płocka. Od blisko dwudziestu lat zespół gra blisko sto koncertów rocznie i wciąż aktywnie udziela się na wielu scenach naszego kraju oraz poza jego granicami. W 2021 roku zespół świętował swoje 35 urodziny.

Jako support zagra zwycięzca piątkowego konkursu.

Sobota, poczatek - godz. 20, Club 105.