Wybory parlamentarne 2023: Były poseł Platformy Obywatelskiej kontra senator z zarzutami w walce o mandat senatora

- Owszem, nie wykluczam, że moja kandydatura spowoduje, że głosy się rozproszą, a opozycyjny kandydat w Koszalinie przegra, co doprowadzi do tego, że do Senatu z okręgu koszalińskiego wejdzie człowiek Prawa i Sprawiedliwości. Zrobię wszystko, by jednak tak się nie stało - odpowiedział, gdy padło pytanie o możliwe konsekwencje jego startu.

Kuriata to były poseł i naukowiec. Na środowej konferencji rzucał anegdotami i bon motami oraz zapewnił, że jest człowiekiem opozycji. Jak zadeklarował, będzie ją wspierał w wyborach do Sejmu, by odsunąć od władzy obecnie rządzących, ale …do Senatu wystartuje z własnego komitetu. Jego przeciwnikiem w tym okręgu będzie Stanisław Gawłowski, polityk Platformy Obywatelskiej, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty - między innymi przyjmowania łapówek i prania brudnych pieniędzy w tzw. aferze melioracyjnej. Proces w tej sprawie toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie od stycznia 2020 roku i ma zakończyć się jesienią.

Podobnie mówi Gawłowski: - W przypadku wyborów do senatu liczą się tylko dwa bloki - demokratyczny oraz PiS. Tak zwani niezależni będą odbierać głosy kandydatom paktu opozycyjnego, a więc będą wspierać PiS. I taką rolę pełni pan Kuriata.

Poseł Czesław Hoc z PiS tonuje emocje.

- Wygra kandydat najlepszy. Ja wierzę, że to będzie nasz kandydat. Ale demokracja polega na tym, że każdy może ubiegać się o mandat parlamentarzysty i nikomu nie możemy tego zabronić - mówi. Hoc nie zdradza, na kogo postawi PiS w wyborach do Senatu. Nieoficjalnie mówi się o Andrzeju Jakubowskim, radnym miejskim, kanclerzu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Doktor Marek Górka, politolog z Politechniki Koszalińskiej potwierdza, że w Koszalinie, ze względu na liczbę kandydatów, wybory do senatu będą bardzo interesujące.

- Tak będzie w całym kraju. Moim zdaniem to nie będą wybory o znaczeniu ideologicznym, politycznym, one - również w Koszalinie - będą miały charakter personalny. Dlatego partie przyciągają do siebie rozpoznawalne twarze, by one nabiły im głosów. A niezależni kandydaci do Senatu to tak naprawdę w zdecydowanej większości osoby, które zdają sobie sprawę, że nie mają szans, że nie wygrają, ale robią sobie swoistą kampanię przed wyborami samorządowymi, by podczas nich mieć lepszą pozycję i być rozpoznawalnymi - mówi naukowiec.

Okręg wyborczy nr 100 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Koszalina oraz powiatów koszalińskiego, sławieńskiego i szczecineckiego w województwie zachodniopomorskim. Wybierany jest w nim jeden senator na zasadzie większości względnej.