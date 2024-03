Wybory samorządowe 2024. "Dumni z Koszalina" też już z listą kandydatów

"Dumni z Koszalina" przedstawili w piątek pierwszy filar swojego programu. Kluczowe jego punkty to m. in. rozbudowa koszalińskiego aquaparku, przebudowa śródmieścia, budowa nowoczesnej mariny na Jamnie, rozbudowa strefy ekonomicznej i rewitalizacja kolei wąskotorowej oraz budowa euroboiska i plan na przebudowę stadionu Gwardii.

Jeśli zaś chodzi o kandydatów do Rady Miejskiej w Koszalinie , to w okręgu nr 1 "jedynką" będzie Jan Kuriata, a "dwójką" Małgorzata Chodkowska. W okręgu nr 2 na liście są m. in. Piotr Jedliński, jednocześnie kandydat na prezydenta Koszalina, oraz Bogumiła Tiece. Okręg nr 3 to Przemysław Krzyżanowski i Bożena Kaczmarek, a okręg nr 4 to Marcin Waszkiewicz z numer 1 oraz Żaneta Kwapisz z "dwójką".