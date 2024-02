Wybory samorządowe 2024. Na kogo będziemy głosowali w kwietniu? Polityczne niespodzianki w Koszalinie i regionie [WIDEO]

- Ale konieczność zmian w Koszalinie, w którym zapanowała kompletna stagnacja - tu od kilku lat nic już się nie dzieje - zwyciężyła i potrafiliśmy wejść w dialog, by wesprzeć Tomasza Sobieraja na prezydenta miasta. On jest gwarancją, że Koszalin wreszcie się zmieni, że zaczną być wreszcie realizowane nowe przedsięwzięcia - zachwalał Sobieraja.

- To, bez przesady, historyczna chwila, że potrafiliśmy się porozumieć i wspólnie wystartować, by zmienić Koszalin - dodaje Tomasz Sobieraj, kandydat KO na prezydenta Koszalina.

Niespodzianki na liście do sejmiku

Niespodzianek, i to w całym regionie koszalińskim, jest więcej. Oto do sejmiku będzie kandydowała, z pierwszej pozycji listy KO, złota medalistka olimpijska Małgorzata Hołub - Kowalik. Sportsmenka była już w poprzedniej kadencji radną miejską w Koszalinie. Teraz jednak chce iść do samorządu wojewódzkiego.

- To prawda, kandydowanie do sejmiku wyklucza moją kandydaturę na burmistrza Karlina, dlatego proszę dać mi jeszcze dobę, by to wszystko wytłumaczyć. Na razie nie chcę tego komentować - powiedział w rozmowie z „Głosem” Waldemar Miśko.

Z tej samej listy, ale z pozycji nr 4, będzie kandydował Waldemar Miśko, burmistrz Karlina od ponad 30 lat. To ogromne zaskoczenie, bo jego kandydatura na liście KO do sejmiku wojewódzkiego oznacza, że nie będzie mógł już ubiegać się o fotel burmistrza.

Kto będzie kandydował na prezydenta Koszalina?

Konfederacja na prezydenta Koszalina wystawi prawnika Jana Kazimierza Adamczyka.

O ponowną kadencję powalczy też oczywiście obecny prezydent Piotr Jedliński, który otrzymał wsparcie Polski 2050 i PSL.

- Sojusz pana senatora Gawłowskiego i kanclerza Wezgraja istniał już 20 lat temu, a zakończył się karczemną kłótnią, która trwała do dziś - mówi Tomasz Czuczak, sekretarz w koszalińskim ratuszu, stronnik prezydenta Piotra Jedlińskiego.

- Ta kłótnia spowodowała wiele złego w mieście. Dlatego uważam, że ich nowa koalicja również nie przetrwa i nie wróży miastu niczego dobrego. Dodam jednak, że 15 października nastąpiło to, na co wszyscy czekaliśmy, zmieniła się władza w państwie i otworzyły się nowe możliwości, m. in. odblokowane zostaną unijne pieniądze dla Polski. A to oznacza, że otworzą się też nowe możliwości dla Koszalina. Jesteśmy już do tego przygotowani z nowymi inwestycjami. Przypomnę, że Platforma rządziła z nami przez 20 lat miastem, więc mówienie, że nic się tu nie wydarzyło, jest zaskakujące...