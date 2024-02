Wybory samorządowe 2024. Poseł ma być kandydatem na prezydenta Kołobrzegu. W Koszalinie sporo znaków zapytania

Ostateczne decyzje powinny zapaść do końca miesiąca, ale nasze nieoficjalne informacje są takie, że kandydatem na prezydenta Kołobrzegu będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości, były europoseł, lekarz, kołobrzeżanin Czesław Hoc. On sam wprawdzie na razie został jeszcze zobowiązany do niewyjawiania szczegółowych informacji, ale jego otoczenie już szykuje się do wyborów samorządowych.

Obok posła Hoca o fotel "głowy" Kołobrzegu na pewno powalczy też obecna prezydent Anna Mieczkowska oraz prawdopodobnie Jacek Woźniak, radny miejski Koalicji Samorządowej.

W Koszalinie wiadomo, że kandydować na prezydenta miasta będzie z własnego komitetu obecny prezydent Piotr Jedliński oraz z komitetu Koalicji Obywatelskiej wicemarszałek sejmiku Tomasz Sobieraj. Co z kandydatem PiS?