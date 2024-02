Żak Koszalin przegrał z Basketem Poznań po niesamowitej końcówce [ZDJĘCIA]

Żak rozpoczął od prowadzenia 6:0, a w 6. minucie miał już o 9 punktów więcej od rywali (13:4) i w tym momencie trener gości poprosił o pierwszy czas. Niewiele to pomogło, bo po kolejnych punktach Marcina Tomaszewskiego (9 do tego momentu) i trójce Wiktora Rajewicza, w 7. min gospodarze powiększyli przewagę do 12 oczek (18:6) i utrzymali tę różnicę do końca kwarty. Mecz w tym fragmencie nie był porywającym widowiskiem. Obie drużyny popełniały sporo błędów, a Żak nie wykorzystał kilku szans na łatwe punkty spod samego kosza.

Po czasie dla trenera Rafała Knapa, niesamowitą trójkę z narożnika trafił Czerniewicz. Wydawało się, że będzie to zwycięski rzut, bo Basketowi zostało zaledwie 0,7 s na odpowiedź. I zdołał jej udzielić! Z narożnika piłkę do kosza posłał Randolph, na czwarte prowadzenie w meczu i zarazem rozstrzygające o jego losach. Ostatnia akcja wzbudziła duże kontrowersje, bo wydaje się, że zegar został włączony z opóźnieniem, co umożliwiło gościom oddanie zwycięskiego rzutu.

Brandon Randolph zakończył środowy mecz z dorobkiem 29 pkt (7/12 z gry, 12/12 za 1 pkt). Do tego dołożył po 7 asyst i zbiórek. W Żaku Marcin Tomaszewski uzyskał 19 pkt (6/8 za 2, 7/8 za 1), a o trzy mniej Błażej Czerniewicz (5/12 z gry). Podobną skuteczność z gry miał Szymon Pawlak, a Andrzej Krajewski zaliczył drugie w sezonie double-double (11 pkt, 10 zbiórek).

Żak Koszalin - Enea Basket Poznań 85:86 (22:10, 19:23, 21:25, 23:28)

Żak: Tomaszewski 19 (3 zb., 3 as.), Pawlak 12 (2x3, 4 as.), Rajewicz 12 (2x3, 7 as., 3 prze.), Krajewski 11 (10 zb., 3 as.), Rosiński 2 - Czerniewicz 16 (3x3, 6 zb., 3 as.), Szewczyk 8 (2x3), Skiba 3 (1x3), Życzkowski 2, Kondrat 0, Lewandowski 0.

Basket: Randolph 29 (3x3, 7 as., 7 zb.), Pułkotycki 10 (2x3, 3 zb.), Dymała 9 (1x3), Adamczyk 4 (7 zb.), Paczkowski 0 - Fraś 12 (4 zb., 4 str.), Jakubiak 9 (3 zb.), Stankowski 7, Kulis 6 (6 zb.), Andrzejewski 0, Baganc 0.