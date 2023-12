Żak Koszalin wyrwał wygraną po niesamowitej końcówce [ZDJĘCIA]

Po dobrej końcówce pierwszej, także początek drugiej kwarty należał do przyjezdnych. W 11. min, po wolnym Michała Jankowskiego i trójce Patryka Stankowskiego, byli po raz pierwszy, ale nie ostatni, na najwyższym, 10-punktowym prowadzeniu (29:19). Do połowy tej odsłony goście utrzymywali różnicę 7-9 pkt. Żak odzyskał impet w po 15. minucie. Najlepsza w meczu seria 12 pkt przywróciła zawodników Rafała Knapa na prowadzenie (40:37). Aż 8 pkt zdobył Wiktor Rajewicz, pięć ostatnich z rzutów wolnych. Do końca kwarty obie drużyny grały równo. Na remis 45:45 po 20. minutach, trzy wolne trafił Tomaszewski.

Żak Koszalin - Miasto Szkła Krosno 84:83 (19:25, 26:20, 19:27, 20:11)

Żak: Pawlak 12 (1x3, 7 zb., 4 as., 6 str.), Rosiński 10 (1x3, 4 zb.), Tomaszewski 8 (1x3, 6 as., 3 str.), Lewandowski 6 (2x3), Życzkowski 2 (7 zb.) - Kondrat 20 (1x3, 7 zb., 4 as.), Rajewicz 16 (2x3, 3 as.), Krajewski 10 (2x3, 6 zb., 3 str.), Droździel 0.

Miasto Szkła: Stankowski 13 (2x3), Zagórski 13 (1x3, 8 zb., 3 str.), Sobiech 10 (6 zb., 4 str.) Trubacz 9 (3x3), Rasnick 7 (7 zb., 4 as., 3 prze., 3 str.) - Jankowski 14 (3x3, 4 zb., 3 as.), Wrona 12 (3 str.), Łałak 5 (1x3, 4 as.), Jaworski 0, Griszczuk 0.