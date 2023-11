Beniaminek z Bytomia znów urwał punkty Kotwicy

Kotwica mogła szybko odpowiedzieć. Strzał Jonathana Júniora zablokowali obrońcy, a z poprawką Michała Cywińskiego poradził sobie Kamil Hajduk. Zamiast wyrównania był drugi gol dla bytomian w 28. min. Michalski zdołał odbić strzał Szymona Jopka, ale dobitka Zielińskiego z 8 metra była formalnością. Gospodarze mogli zejść do szatni nawet z trzybramkowym prowadzeniem. W 31. min Wolny uderzył z ostrego kąta, ale piłka odbiła się od zewnętrznej części słupka.

Plasujący się na półmetku sezonu w strefie spadkowej, gospodarze od pierwszych minut pokazali, że nie zamierzają padać na kolana przed liderem. Już w 3. min Krystiana Michalskiego postraszył Lucjan Zieliński. W 12. min starcie tego ostatniego z Łukaszem Kosakiewiczem w polu karnym, przyniosło Polonii rzut karny. Pewnie wykonał go były napastnik Kotwicy, Dawid Wolny (zdobył również jedynego gola w pierwszym meczu tych drużyn).

Pierwsze minuty po zmianie stron także należały do Polonii. Bardzo aktywny Zieliński po raz kolejny przetestował Michalskiego w 52. min. W tej samej minucie trener Bartoszek dokonał podwójnej zmiany, wprowadzając na boisko Olafa Nowaka i Filipa Kozłowskiego. Duet ten dał pozytywny impuls kołobrzeskiej drużynie. Kozłowski swoją pierwszą okazję miał w 64. min (strzał głową). W 78. min Kotwica przeprowadziła wreszcie skuteczną akcję. Uderzenia Jonathana i Kozłowskiego zablokowali obrońcy, ale piłka ostatecznie trafiła do Nowaka, który z 5 m skierował ją do siatki.

Zdobyty gol nakręcił jeszcze bardziej podopiecznych M. Bartoszka. Po rzucie rożnym w 86. min, piłkę w pole karne wstrzelił inny zmiennik, Tafara Madembo. Jakub Rzeźniczak zgrał głową do Kozłowskiego, a ten z ostrego kąta posłał ją do bramki przy dalszym słupku.