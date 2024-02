Były burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak oczyszczony ze wszystkich zarzutów

Historia zaczyna się bowiem w roku 2017, gdy prokuratura w Szczecinie prowadząca dochodzenie w sprawie nadużyć w dostawach biopaliw do elektrowni Dolna Odra, postawiła drawskiemu burmistrzowi 9 zarzutów i zawiesiła go w obowiązkach burmistrza. Osiem z nich dotyczyło umorzenia podatków w latach 2012-2015, jeden tego, że Zbigniew Ptak miał ostrzegać przedsiębiorcę Waleriana F. przed kontrolą Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. - Umorzenie podatków panu Walerianowi F. prokuratura potraktowała jako nadużycie przeze mnie uprawnień – mówił nam były burmistrz.

- Zdaniem prokuratury uszczupliłem dochody gminy i w sposób nieuprawniony przyczyniłem się do zwiększenia dochodów prywatnej firmy, która nie musiała płacić podatku. Mam czyste ręce, nigdy nie przywłaszczyłem sobie ani grosza z publicznych pieniędzy. Walerian F. pieniądze, które zaoszczędził w wyniku tego, że kilkakrotnie umarzałem jego firmie podatki, przeznaczał na pomoc dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie, na remont kościołów m.in. w Suliszewie, na pomoc szkołom i stowarzyszeniom sportowym.

Przypomnijmy, że na ławie oskarżonych zasiadły 53 osoby zamieszane w aferę z dostawami biopaliw do elektrowni Dolna Odra. Pracownicy elektrowni mieli brać łapówki w zamian za przyjmowanie biomasy niespełniającej wymagań jakościowych. Ten proces jeszcze trwa.

Dwa słowa trzeba poświecić sądowym perypetiom. Tuż po zawieszeniu Zbigniew Ptak odwołał się od tej decyzji prokuratora do sądu, który ostatecznie ją uchylił, ale już po wyborach w roku 2018, gdy wybrano nowego burmistrza Drawska i sprawa stała się bezprzedmiotowa. Sam proces karny rozpoczął się – postanowieniem sądu administracyjnego – najpierw w szczecińskim sądzie rejonowym, by ostatecznie trafić do sądu w Drawsku. Tam we wrześniu zeszłego roku zapadł wyrok uniewinniający, który po złożeniu apelacji przez obie strony, został utrzymany przez Sąd Okręgowy w Koszalinie.