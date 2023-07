Dwie kamienice w Połczynie-Zdroju do remontu. Z unikatowym wsparciem

Termomodernizowane będą kamienice komunalne przy ulicy Kilińskiego 3 i Grunwaldzkiej 32, mocno już zdewastowane. Wartość inwestycji to 4,882 mln zł netto.

To pierwszy projekt w Polsce realizowany w formule Esco, która oznacza, że koszty inwestycyjne są spłacane z oszczędności kosztów eksploatacyjnych. W przypadku Połczyna – Zdroju beneficjentami tych oszczędności będą najemcy lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach.

- Gmina zaś będzie przez okres 10 lat wnosiła do firmy Esco miesięczne opłaty za zrealizowaną inwestycję – dodaje Beata Pszczoła-Bryńska.

W efekcie oszczędność energii dla obydwu budynków ma wynieść 60 procent. Całość prac ma zostać zakończona w ciągu roku.

– Utrzymanie klimatu starego miasta wymaga ogromnych nakładów finansowych i dużej kreatywności po stronie samorządu – mówi burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek.

– Dlatego szukamy różnych sposobów, aby poradzić sobie z tym problemem. Takim sposobem jest udział w pilotażowym programie NFOŚiGW. Cieszy mnie nowa inicjatywa, ponieważ wiele budynków w mieście od lat domaga się remontu. Stan połczyńskich kamienic nie pogorszył się nagle, lecz jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. Potrzeba na to ogromnych środków finansowych. To sytuacja na tyle poważna, że podczas wizyty Prezydenta RP w naszym mieście zwróciłem się do niego o dodatkową pomoc w tym zakresie.