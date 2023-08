Gwiazdy zagrają na deskach amfiteatrów w Koszalinie i regionie

Dżem w Kołobrzegu

W piątek (godz. 20) na deskach kołobrzeskiego amfiteatru wystąpi DŻEM. Mówi się o nich "polscy Rolling Stonesi...". Grają muzykę pogranicza bluesa i rocka. Zaliczani są do najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowo - bluesowej. Zespół powstał w 1973 roku i chodź jego skład zmieniał się wiele razy, to koncertują do dziś. Lata mijają, a zespół nie traci swoich walorów, muzycznie wciąż zrobiony jest z bluesa i rocka, jest luz, zabawa, beztroska, ale także smutek, powaga, gniew, ciemna i jasna strona życia.

Festiwal opery i operetki w Kołobrzegu

Natomiast w sobotę w kołobrzeskim amfiteatrze rozpocznie się XII FESTIWAL OPERY I OPERETKI "MUZYKA DLA WSZYSTKICh". To

dwudniowe święto muzyki operowej, operetkowej, musicalowej i filmowej. W tym roku artyści związani z Teatrem Wielkim w Łodzi zaprezentują w Kołobrzegu dwa duże koncerty.