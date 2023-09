Mecz Młynów Stoisław Koszalin z Handballem JKS Jarosław zakończył się rzutami karnymi

Koszalinianki nie najlepiej weszły w mecz. Do 8. minuty „pudłowały” lub „odbijały się” od Weroniki Kordowieckiej, bramkarki JKS-u. Nieco lepiej radziły sobie w defensywie, dzięki czemu jarosławianki długo nie były w stanie dopisać do konta kolejnych bramek poza jedną, zdobytą w pierwszej minucie. Żelazna obrona zaczęła szwankować.

Po dziesięciu minutach miejscowe przegrywały 1:3, ale niebawem nadrobiły zaległości (13. min – 3:3). Obie drużyny stwarzały sobie dogodne sytuacje rzutowe, jednak bramkarki nie wpuściły ani jednej bramki aż do momentu, gdy sędzia podyktował rzut karny dla Młynów Stoisław. Wówczas szansę wykorzystała Marcelina Polańska i koszalinianki po raz pierwszy objęły prowadzenie (18. min – 4:3). Do przerwy można było oglądać wyrównane i zacięte spotkanie. Raz było na korzyść miejscowych, raz na korzyść przyjezdnych. Ostatecznie po trzydziestu minutach przewagę miały koszalinianki. Zespoły schodziły do szatni przy wyniku 8:7.