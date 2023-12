Pierwszy grudniowy weekend w Koszalinie. Sprawdzamy co będzie się działo

Koszalińska Biblioteka Publiczna w piątek o godzinie 17 zaprasza na "Trawers - Patagonia i Ziemia Ognista spotkania poza szlakiem" . Tym razem w ramach Trawersowych spotkań poza szlakiem, gość - Małgorzata Ciepła, opowie nam o swojej podróży do Patagonii i Ziemi Ognistej.

W sobotę w Plastelinie W sobotę 2 grudnia w koszalińskiej Plastelinie koszaliński zespół Oil Stains świętował będzie swoje 10 urodziny. Ich muzyka to klimaty lat 70 tych ubrane w dzisiejsze brzmienie rodem z Louisiany. Bliżej im do bluesa wczesnych The Black Keys, Jona Spencera, Boba Loga i Joe Buck'a. Panowie nagrali dwie pełnowymiarowe płyty i zagrali dziesiątki koncertów w kraju i za granicą. Gościli na scenach Przystanku Woodstock i Doliny Charlotty. Początek - godzina 20.

W ten weekend Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza na Miłojaki do kwadratu. W sobotę na scenie zobaczyć można Calineczkę a w niedzielę Królową Śniegu. Początek spektakli o godzinie 12.