Pomysły na kulturalny weekend w Koszalinie. Gdzie warto być? Podpowiadamy

W piątek Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na pokaz filmu Mocny człowiek połączony z akompaniamentem Orkiestry Ludwika Sarskiego. Mocny człowiek – film psychologiczny z 1929 roku w reżyserii Henryka Szaro, sfilmowany przez włoskiego operatora Giovanniego Vitrottiego – to jeden z ostatnich polskich filmów z epoki kina niemego. Odrodził się jak feniks z popiołów po tym, jak jedna z kopii została odnaleziona w 1997 roku w Belgii. Przez kilkadziesiąt lat sądzono, że nie zachowała się żadna z wersji filmu. W 2006 roku taśmy wzięła pod swoje skrzydła Filmoteka Narodowa, które zrekonstruowała je cyfrowo.

Z muzyką na żywo wystąpi Orkiestra Ludwika Sarskiego. Jest to kolektyw artystyczny założony przez dwóch multiinstrumentalistów i kompozytorów: Damiana Szymczaka oraz Piotra Tomalę. Działalność Orkiestry Ludwika Sarskiego to kameralne koncerty oraz wykonywanie muzyki na żywo do filmów niemych Bustera Keatona, Charliego Chaplina, Romana Polańskiego, Henryka Szaro i innych.