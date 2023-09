Pożegnaliśmy profesora Zdzisława Maciejewskiego, Honorowego Obywatela Koszalina [ZDJĘCIA]

Profesor Maciejewski do Koszalina trafił w 1971 roku. Tu objął stanowisko ordynatora Oddziału Położniczo - Ginekologicznego, które pełnił aż do 2004 roku. Pozostał jednak czynnym pracownikiem szpitala aż do grudnia 2021 roku. Profesor Maciejewski jest twórcą koszalińskiej szkoły ginekologii i położnictwa, mentorem wielu pokoleń lekarzy. Rok temu otrzymał tytuł honorowego obywatela Koszalina. Miał 92 lata.

Zdzisław Maciejewski urodził się 2 września 1931 roku w Orzeszu. Od grudnia 1941 roku do stycznia 1945, spędził w obozie dla małoletnich Polaków w Łodzi, zwanym „małym Auschwitz”. Ten straszny okres został uwypuklony nadaniem Profesorowi w 1989 roku Krzyża Oświęcimskiego.