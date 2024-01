Przed wyborami samorządowymi. Prezydent Koszalina po słowie z PSL i Polską 2050

Zapytany o Koalicję Obywatelską, której w poprzednich wyborach był przecież kandydatem, a teraz to właśnie ona stanowi opozycję wobec niego, chwilę się zastanowił.

- Wszystko jest do przedyskutowania i nawet tutaj pewne rzeczy okażą się jeszcze w ciągu tych kilku tygodni - odpowiedział dość tajemniczo.

Co z PSL i Polską 2050? Niemal na pewno te ugrupowania będą go wspierały, bo miejscy radni, związani z Piotrem Jedlińskim, czyli Wspólny Koszalin, to właśnie członkowie PSL i Polski 2050. Jedliński jest już po rozmowach z posłem Lubczykiem (Polska 2050), a teraz rozpoczął rozmowy dotyczące wspólnego programu dla Koszalina i startu w najbliższych wyborach samorządowych z PSL.