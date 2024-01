Samorządowcy kontra Komisarz Wyborczy. Powód? Nowy podział okręgów wyborczych

Wśród tych ostatnich są członkowie zarządu starostwa koszalińskiego oraz powiatowi radni, którzy wczoraj - w trakcie nadzwyczajnej sesji - przegłosowali uchwałę o zaskarżeniu postanowienia Komisarza. Ten w miniony piątek, 5 stycznia, opublikował decyzję o nowym podziale powiatu koszalińskiego na okręgi (łącznie okręgów wyborczych na terenie powiatu koszalińskiego jest 5, z których wybieranych jest 19 radnych). Zmiana polega na tym, że gminę Manowo zabrano z okręgu nr 2 (są tu też gminy Świeszyno i Biesiekierz) i przyłączono do okręgu nr 4 (tu do tej pory był sama gmina Polanów). A to oznacza, że inny będzie rozkład mandatów w wyborach do rady powiatu - w „dwójce” było wybieranych 5 radnych, po zmianach będzie czterech. W „czwórce” zaś było 3, teraz będzie ich 4.

Po piątkowym ogłoszeniu postanowienia Komisarza Wyborczego ostatni dzień na odwołanie się od niego i na zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego upływał w poniedziałek, 8 stycznia. Stąd poniedziałkowy termin nadzwyczajnej sesji, w trakcie której podjęto odpowiednią uchwałę z treścią skargi jaka została skierowana do NSA. Przedstawiciele powiatu przekonują , że nowy podział wyborczych okręgów jest niezgodny z kodeksem wyborczym, a wynika to m.in z tego, że Komisarz w trakcie określenia nowych granic okręgów powinien wziąć pod uwagę skutki demograficzne wynikające z faktu , że Koszalin od stycznia 2023 roku powiększył się o część Starych Bielic i Kretomino, a gmina Sianów o miejscowość Łazy. Tymczasem - zdaniem radnych - Komisarz tego pod uwagę nie wziął „odrzucając bez wyraźnego uzasadnienia prawnego, podział możliwie najbliższy normie przedstawicielstwa” - czytamy w uzasadnieniu (według wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej normę tę oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, a następnie oblicza się liczbę mandatów w danym okręgu. W pojedynczym okręgu można wybrać od 3 do 10 radnych, a łączenie gmin może nastąpić wtedy, gdy liczba radnych przypadająca na poszczególną gminę jest mniejsza niż 3).

Od decyzji Komisarza Wyborczego odwołała się też do NSA - na sesji nadzwyczajnej - Rada Miejska Połczyna Zdroju. W gminie do tej pory wybierano 6 radnych powiatowych, teraz ma być pięciu, a jeden mandat powędruje do miasta Świdwin, który obecnie reprezentuje pięciu radnych. W świdwińskiej Radzie Powiatu 3 radnych wybierało się w okręgu tworzonym przez gminy Brzeżno i wiejską Świdwin, 3 w okręgu złożonym z gmin Sławoborze i Rąbino, 5 w mieście Świdwin i 6 w gminie Połczyn-Zdrój.

To oznacza, że w wiosennych wyborach gmina Borne Sulinowo (wraz z 3 mandatami) zostanie odłączona od okręgu z Grzmiącą i Barwicami (tu zostaną 3 mandaty) i dołączona do gmin wiejskiej Szczecinek i Biały Bór (razem będzie tam wybieranych teraz 6 radnych). Sam Szczecinek zostaje bez zmian (10 radnych).

Z argumentacją niezadowolonych samorządowców nie zgadza się Patrycja Wysoczańska, dyrektor koszalińskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Wyjaśnia, że Komisarz Wyborczy musi ściśle trzymać się litery prawa i normy przedstawicielstwa, aby w jakimś okręgu nie było nadreprezentacji radnych w stosunku do liczby mieszkańców.

- I zostało to w stu procentach spełnione w przypadku przygotowania nowego podziału okręgów wyborczych w regionie koszalińskim. Każda zmiana, także ta o której mówimy, wynika z przepisów i obowiązującego kodeksu wyborczego. Poprzedziła ją gruntowna analiza, zarówno ta demograficzna jak i geograficzna, przeprowadzono też konsultacje w poszczególnych gminach. Zapewniam , że nikt tu nie czekał z niczym do ostatniej chwili: terminy konkretnych postanowień wydanych przez Komisarza Wyborczego również regulują określone przepisy i prace z opracowywaniem zmian ruszyły w pierwszym, możliwym terminie przewidzianym przez kodeks wyborczy. Niczego też nie ukrywaliśmy, niczego nie przygotowywaliśmy w tajemnicy. Sugerowanie, że mogło być inaczej jest oznaką złej woli i brakiem znajomości przepisów, które nas obowiązują. Propozycję nowego podziału okręgów wyborczych już jakiś czas temu przesłaliśmy do każdej rady gminy i do każdego starostwa. Nie dotarły do nas wówczas żadne krytyczne uwagi, z wyjątkiem Powiatu Koszalińskiego, który zgłosił swoje zastrzeżenia i swoją własną propozycję podziału. Nie był on jednak zgodny z normą przedstawicielstwa i nie gwarantował tego, aby w którymś z okręgów nie doszło do nadreprezentacji radnych - mówi Patrycja Wysoczańska.