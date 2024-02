Tomasz Sobieraj kandydatem na prezydenta Koszalina [ZDJĘCIA]

- Ostatnie lata wyglądają tak, jakby Koszalin przysnął - powiedział otwarcie podczas konferencji Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

- A przecież kiedy my w Szczecinie marzyliśmy o filharmonii, to ona w Koszalinie się budowała. Kiedy marzyliśmy o teatrze, to tutaj teatr się remontował. Od wielu lat pływacie w aquaparku, a my cały czas czekamy. Ale w ostatnich latach trudno przypomnieć mi sobie znaczące i spektakularne sukcesy w Koszalinie. I dlatego tutaj jesteśmy. Rada Powiatu Platformy Obywatelskiej jednoznacznie wskazała Tomasza Sobieraja na kandydata na prezydenta Koszalina - zaakcentował marszałek, przypominając, że z Sobierajem współpracuje na szczeblu wojewódzkim od 10 lat.

- Tomek w zarządzie województwa odpowiada za infrastrukturę i za informatykę. A to obszary stanowiące ponad połowę naszego budżetu. Mamy najnowocześniejszy tabor kolejowy w Polsce. Mamy największe nakłady na drogi wojewódzkie w całej Polsce. To jest zasługa Tomasza Sobieraja. A jeśli chodzi o informatykę, to mamy najnowocześniejsze rozwiązania, jeśli chodzi o urzędy marszałkowskie w Polsce. Stąd trzeba powrócić do koncepcji Inteligentnego Koszalina - dodał marszałek.