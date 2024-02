Uczniowie koszalińskiego "Bronka" powitali Chiński Nowy Rok! [WIDEO]

Wideo przygotowane przez telewizję szkolną Bronia TV. Zapraszamy do oglądania.

- Przed samym wydarzeniem obawialiśmy się, że nie będzie zainteresowania naszą imprezą, że uczniowie nie przyjdą, albo będzie to niszowe. Okazało się jednak, że wszyscy bardzo się zaangażowali i świetnie to wyszło - przyznaje Izabela Mejer, członkini klubu "Lotos".

Dlatego też głównym celem akcji było zebranie pieniędzy na zakup takich pozycji do szkolnej biblioteki.

Skąd pomysł na takie wydarzenie? - Kiedy byłam w szkolnej bibliotece zauważyłam, że na półkach brakuje mang (japońskie komiksy - dop. aut.) i pomyślałam, że warto by było uzupełnić te miejsca o kolejne pozycje książkowe właśnie z kultury azjatyckiej - wyjaśnia Zuzanna Olejnik, liderka zespołu "Lotos" (w rozwinięciu Lakoniczna Oaza Talentów Orientalnej Sztuki).

Stanowiska przygotowane przez poszczególne klasy podlegały ocenie. Pod uwagę brane było nawiązanie do tematu głównego, klimat stoiska oraz to, co się na nim znalazło, czy np. jedzenie na nich serwowane było powiązane tematycznie. Na stoiskach można więc było znaleźć m.in. ciasteczka z wróżbami, ciasteczka ryżowe, sajgonki, słodkie kulki ryżowe, herbata, a nawet... zupki chińskie.

Klasy, które stanęły do konkursu walczyły o cenne nagrody. - Za pierwsze miejsce można było wygrać dodatkowy dzień do wycieczki klasowej, a za drugie - dzień bez pytania - wyjaśnia Izabela Mejer.

- Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy ludzie będą wiedzieć więcej o Azji, o ich kulturze. Może to ich zainteresuje, znajdą nowe hobby z tym związane - dodaje Zuzanna Mejer.

Grupa "Lotos" ma w planach kolejne aktywności.