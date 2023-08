Weekend z kulturą w Koszalinie. Muzyka, taniec, kino

W sobotę na koszalińskim rynku trwać będzie kolejne — już osiemnaste — Spotkanie Kultur. To wydarzenie organizowane przez Związek Ukraińców w Polsce, jest prezentacją dorobku artystycznego mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren Koszalina i Pomorza Środkowego. Organizatorzy zapraszają 19 sierpnia (sobota) w godz. 16.00 - 22.00 na Rynek Staromiejski w Koszalinie.

CK 105 w Koszalinie zaprasza na Letnie Kino na Osiedlu Wenedów. W sobotę 19 sierpnia o godzinie 21.00 na miejscowym orliku będzie można zobaczyć film pt. "Mała Czarownica". Organizatorzy proszą, by wziąć ze sobą koc, poduszkę lub leżak.

W niedzielę 20 sierpnia o godz.13.00 odbędą się kolejne Kamerynki. Tym razem letni koncert na Rynku Staromiejskim w Koszalinie będzie nosił nazwę Od menueta do fokstrota - zaproszenie do tańca. Wystąpią muzycy orkiestry Filharmonii Koszalińskiej: flecistka Joanna Antolak-Bielak, oboistka Iwona Przybysławska i altowiolista Maciej Śmietański, gitarzystka Anna Kabacińska i pianista Rafał Mendlewski. Cena biletu za miejsce siedzące to 2 złote.

Na sobotę 19.08 o godz. 18.00 w Filharmonii zaplanowano finał 17. Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych. W tegorocznej edycji wystąpi ponad 100 chórzystów z całego świata. Odbiór bezpłatnych wejściówek w kasach Filharmonii oraz CK105 w Koszalinie. W ramach wydarzenia, w niedzielę 20.08 o godz. 10.30 w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie odbędzie się msza święta w intencji Polonii.