Wyjątkowy pokaz w Koszalinie. Ostatni film niemy z orkiestrą na żywo

Dodatkowej atrakcji całemu wydarzeniu dodaje fakt, że „Mocny człowiek” zostanie zaprezentowany koszalińskiej publiczności wraz z muzyką graną na żywo, tak jak to się działo w czasach przed kinem dźwiękowym. Wystąpi Orkiestra Ludwika Sarskiego, która m.in. specjalizuje się w wykonywaniu muzyki na żywo do filmów niemych. Bezpłatne wejściówki można odebrać w Klubie Wojskowym 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie, ul. 4 Marca 3.

- Główna idea tego projektu jest taka, aby za pośrednictwem takiego specjalnego pokazu dotknąć kulturalnej przeszłości naszego narodu – mówi Sebastian Kaniewski, rzecznik prasowy oddziału IPN w Szczecinie.

- A najważniejsze jest to, że dotknięcie to można zrealizować na kilku poziomach. Widzowie zobaczą stary polski film, który zamknął pewną technologiczną epoką w historii rodzimej kinematografii. I zobaczą go tak, jak oglądali go Polacy w latach 20, czyli z muzyką graną na żywo. Ale też zobaczą przedwojenną Warszawę, która została w tym filmie wyjątkowo bogato i pięknie pokazana. To będzie spotkanie z przeszłością naszej ojczyzny trochę inne od tych, które z reguły udaje nam się realizować, ale na pewno nie mniej od nich cenne i ciekawe – podkreśla Sebastian Kaniewski.