Zabytkowy młyn w Połczynie-Zdroju ocaleje? Jest taka szansa [ZDJĘCIA]

Szachulcowy budynek dawnego młyna wodnego przy zalewach na wylocie z Połczyna-Zdroju na Świdwin zna każdy mieszkaniec miasta nad Wogrą. Przez ostatnie ponad 30 lat stał pusty i popadał w coraz większą ruinę i to właściwie cud, że jeszcze stoi. A to jeden z niewielu obiektów w gminie wpisany do rejestru zabytków już w latach 70., z niezwykle ciekawą historią, o której jeszcze wspomnimy.

Korzystając z informacji Antoniego Okuniewicza, pasjonata i znawcy lokalnej historii Połczyna, możemy napisać kilka słów o połczyńskim młynie. Co ciekawe, kiedyś wcale nie mełł zbóż, a mielił korę dębu używaną do garbowania skór. Początki młyna w tym miejscu sięgają przełomu XIV i XV wieku. Obecny budynek szachulcowy jest oczywiście znacznie młodszy, pochodzi z wieku XIX. Przedwojenni mieszkańcy Bad Polzin nazywali go Lohmühle, co ciekawe do roku 1915 należał do mieszkającego tu Polaka, który odsprzedał go potem Niemcowi. Mechanizm młyna z 13-metrowym kołem młyńskim napędzała woda z dopływu rzeki Wogry spadająca na tzw. koło nasiębierne. Po roku 1945 młyn prowadził Stanisław Żelski.

- Materiały źródłowe otrzymałem od pani Grażyny Żelskiej wdowy po Macieju, który był synem ostatniego młynarza – dodaje pan Antoni.

W roku 1972 siłę wody zastąpił prąd, pod koniec działalności produkowano tu jeszcze śrutę. W roku 1981 ukazał się w „Głosie Pomorza” artykuł o młynie ze zdjęciem ostatniego młynarza Stanisława Żelskiego. Już wtedy zabytek wzbudzał troskę i zainteresowanie, o jego ocalenie apelował m.in. legendarny architekt profesor Wiktor Zin, którego program „Piórkiem i węglem” w telewizji oglądały miliony Polaków. Są relacje, że jeszcze w latach 90. połczyński młyn – choć nieczynny – był w dobrym stanie, a jego wnętrzu zachowało się kompletne wyposażenie. Niestety, kolejne lata przyniosły postępującą dewastację.