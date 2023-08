Parkowy basen w Połczynie-Zdroju w rejestrze zabytków? Gmina mówi: nie

Burmistrz dodaje, że decyzją konserwatora zabytków z 1978 park zdrojowy objęty został ochroną, ale tylko do linii rzeki Wogra. - A baseny znajdują się już poza linią wody, konserwator przyznaje się do błędnego wyznaczenia granicy parku, ale my przygotowując inwestycję bazowaliśmy na na wcześniejszych ustaleniach, zresztą już jakieś ćwierć wieku temu postawiono tam budynek z urządzeniami do uzdatniania wody i jakoś nikomu on do tej pory nie przeszkadzał – mówi Sebastian Witek, który już jakiś czas temu wystąpił do WKZ z pismem, aby starych basenów nie wpisywać do rejestru.