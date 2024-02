Jest pomysł, aby przenieść pomnik Witolda Pileckiego w Koszalinie. Szanse na realizację? Niewielkie

Wszystko wskazuje jednak na to, że na tej gotowości cała ta sprawa się skończy. Koszalińskie środowiska kombatancko - patriotyczne, które przyczyniły się do postawienia pomnika Witolda Pileckiego w miejscu, gdzie stoi on teraz, nie chcą tego miejsca zmieniać. - To miejsce jest dobre, nie widzimy powodu, aby szukać innego – mówi Wojciech Grobelski, prezes koszalińskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. - Dotychczasowa lokalizacja bardzo się podoba kombatantom i niech tak zostanie. Rozumiem inicjatywę księdza proboszcza i myślę, że lepszym rozwiązaniem od przenosin pomnika będzie ufundowanie na terenie parafii pamiątkowej tablicy. Jeśli pojawi się taka propozycja to my chętnie ją wspomożemy – dodaje Wojciech Grobelski. W podobnym duchu wypowiada się Paweł Michalak, prezes Stowarzyszenia Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. - Nie widzę powodu do zmiany lokalizacji. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie miejsce to zostało uporządkowane przez służby miejskie, pojawiły się nowe nasadzenia, jest pięknie i godnie. To miejsce nie wzięło się z przypadku, ale zostało wcześniej przemyślane – podkreśla.