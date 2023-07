Najbliższe dni w Kołobrzegu zapowiadają się nieźle. Wybraliśmy dla was kilka propozycji

Sunrise Festival

21 lipca rozpoczyna się Sunrise Festival. To jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej muzyki house i trance. Pierwszy miał miejsce w 2003 roku w kołobrzeskim amfiteatrze. Od 2019 roku Sunrise Festival odbywa się w Podczelu - na terenie byłego lotniska. W tym roku uczestnicy wydarzenia będą się bawić na 4 scenach: Black, Blue, Red i White, na których zagrają przedstawiciele niemal każdego gatunku muzyki elektronicznej. Oczywiście nie zabraknie największych gwiazd, spektakularnej scenografii, oszałamiającej pirotechniki i oprawy wizualnej. Festiwal potrwa do 24 lipca. Impreza jest biletowana.

Kombi

26 lipca w kołobrzeskim amfiteatrze wystąpi zespół Kombi. Kombii Akustycznie - The Best Of to doskonała okazja, by usłyszeć zarówno nieśmiertelne hity zespołu, jak i premierowe piosenki z płyty „KOMBII 5” w zupełnie nowym wydaniu. Podczas koncertów „Akustycznie - The Best Of” usłyszymy m.in. oryginalne, akustyczne wersje takich przebojów jak „Nasze Rendez-Vous”, „Black And White”, „Pokolenie”, „Awinion”, „Miłość znajdzie nas” czy „Słodkiego, miłego życia”. Program koncertu obejmuje również utwory z najnowszej płyty.