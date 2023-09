Nowy dyrektor szpitala w Koszalinie kontra stare problemy. Co z neurologią? [WIDEO]

Piotr Sołtysiński kilka dni temu objął stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - zastąpił Andrzeja Kondaszewskiego, który w lutym zdecydował się przejść na emeryturę.

Nowy szef koszalińskiej lecznicy kierować będzie jednostką przez najbliższych sześć lat. Był jednym z pięciu kandydatów, którzy w rozmowie kwalifikacyjnej ubiegali się o stanowisko dyrektora koszalińskiego szpitala.

Piotr Sołtysiński ma 62 lata. Nie ma wykształcenia medycznego. Jest doświadczonym menadżerem zdrowia. Przez wiele lat zarządzał inną marszałkowską placówką medyczną - Szpitalem Medicam w Gryficach.

Co zdecydowało o tym, że postanowił przenieść się do Koszalina? Nowy dyrektor podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zdradził, że powodów było kilka. Jednym z nich to nowe wyzwania, jakie wiążą się z zarządzaniem szpitalem tej wielkości.