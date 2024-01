Prawnicy zbadają, czy listem do prezydenta Koszalina powinien zająć się prokurator

- To hejt, to nie mieści się w granicach szeroko pojętej dyskusji, to wypowiedź haniebna, obrażająca prezydenta, ale też osoby, które musiały tego słuchać - oceniał w poniedziałek, podczas specjalnej konferencji, wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski. Prezydenta Piotra Jedlińsko nie było podczas spotkania. - To ja byłem świadkiem odczytywania tego listu i uważam, że to przekroczyło wszelkie granice nie tyle przyzwoitości ile w ogóle szeroko pojętej krytyki. To był czysty hejt, na który nie może być zgody i na który musimy zareagować. Słuchały tego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21, nawet nie wyobrażam sobie jak one się musiały czuć - dodawał Krzyżanowski.

W podobnym tonie wypowiadali się radni Błażej Papiernik, Żaneta Kwapisz, Łukasz Sendlewski czy przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kuriata. - To mowa nienawiści i nie możemy tego tak zostawić. Nie ma zgody na taką pogardę - powiedział.

Wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski zapowiedział więc skierowanie sprawy na drogę prawną. - Apelujemy też do wszystkich o zejście z drogi nienawiści, z hejtu i dyskusję merytoryczną w tym trudnym czasie przedwyborczym - zakończył.

Do sprawy odniosła się radna Dorota Chałat:

- w związku z tym, że nikt z Urzędu Miasta nie był lub nawet nie chciał pomóc osobie, która ze względu na swoje niepełnosprawności nie może mówić, zostałam poproszona przez tę osobę o wsparcie i odczytanie jej listu - wyjaśnia pani radna. - To było tuż przed wejściem na salę obrad. Zgodziłam się, moja praca polega przecież na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Odczytałam ten list i jedyne, co mam sobie do zarzucenia, to rzeczywiście fakt, że nie przeczytałam tego listu przed rozpoczęciem Trybuny Obywatelskiej. Może wtedy odmówiłabym tej osobie? Nie wiem. Ale stało się, odczytałam ten list, bo nikt z urzędu, choć urzędnicy mają taki obowiązek, nie chciał pomóc człowiekowi z niepełnosprawnościami. Teraz zwolennicy prezydenta wykorzystują tę sprawę, by prawdopodobnie zbierać sobie punkty przed wyborami. I to oni, pod sztandarem walki z mową nienawiści, hejtują mnie i innych członków koalicji obywatelskiej. Jeśli tak ma wyglądać ich polityka, to ja w niej uczestniczyć nie chcę. Bo w tej chwili to ja spotykam się z hejtem z ich strony. Ale mnie nie zaszczują. Nie dam się. Dodam, że prowadzący trybunę radny wtedy nie zareagował.