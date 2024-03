Wybory w Koszalinie. Kandydaci KO obiecują Orlik przy ulicy Żytniej [WIDEO]

Taka deklaracja padła w czasie jednej z wielu, przedwyborczych konferencji prasowych. Ta nieprzypadkowo została zorganizowana na terenach przy ulicy Żytniej, bo właśnie tutaj taki Orlik obiecuje wybudować reprezentacja Koalicji Obywatelskiej, która walczy o przejęcie władzy w mieście.

- Nasza inicjatywa to odpowiedź na liczne apele mieszkańców z tej części Koszalina – mówił Tomasz Sobieraj, wicemarszałek zachodniopomorski i kandydat KO na prezydenta miasta.

- Powstało tutaj duże osiedle, mieszka tu dużo dzieci, młodzieży, a to oznacza, że profesjonalna infrastruktura sportowa to jedna z kluczowych inwestycji, która tutaj powinna zostać jak najszybciej wybudowana. I my obiecujemy, że taki Orlik tu powstanie – zapewniał Tomasz Sobieraj.

Wicemarszałek podkreślił też, że jednym z argumentów za tym, że projekt ten zostanie szybko zrealizowany jest aktualny rząd, z którym współpraca - gdy Tomasz Sobieraj wygra wybory - "będzie układać się bardzo dobrze i z korzyścią dla mieszkańców". W podobnym duchu wypowiedzieli się też Małgorzata Hołub - Kowalik (walcząca o miejsce w zachodniopomorskim sejmiku) i Sebastian Tałaj, koszaliński radny KO ubiegający się o reelekcję.