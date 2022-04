Charytatywnie dla Ukrainy i wyjątkowy wieczór ze Stanisławą Celińską

"Jesienna…" Stanisławy Celińskiej to antidotum na smutek, odizolowanie, złe samopoczucie, pochmurny poranek. Przede wszystkim to przyjaciel, w którego warto się wsłuchać. Zarówno koncert, jak i płyta to doskonałe lekarstwo na współczesne rozterki.

Fot. Mat. Prasowe / stanislawacelinska.pl