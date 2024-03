Prasówka 30.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar w kamienicy przy ulicy Lipowej w Białogardzie. Jedna osoba w szpitalu [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pożar w kamienicy przy ulicy Lipowej w Białogardzie. Jedna osoba w szpitalu [ZDJĘCIA] Do groźnego pożaru mieszkania na poddaszu kamienicy wielorodzinnej przy ul. Lipowej w Białogardzie doszło w piątek około godziny 22.

📢 Najśmieszniejsze memy o kucharzach! Masterchef, Hell's Kitchen, Kuchenne rewolucje i inne programy w jednym. Zobacz te MEMY! Memy o kucharzach potrafią być naprawdę śmieszne! Przekonajcie się sami i obejrzyjcie nasz wybór najlepszych memów o kucharzach - zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorów, domorosłych masterchefów! No właśnie! Dziś każdy chce być kucharzem za sprawą bardzo popularnych programów kulinarnych, które oglądamy każdego dnia w telewizji. 📢 Najlepsze MEMY o kobietach! Bo tak!, czyli kobiety już tak mają. Tak płeć piękną widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! Kobiety już tak mają, czyli najzabawniejsze MEMY o płci pięknej z przymrużeniem oka. Dzień Kobiet w krzywym zwierciadle. Zobacz, z czego śmieją się Internauci. Jak to się dzieje, że kobieta ma zawsze rację? Kobiety i ich charakter stał się jednym z ulubionych tematów do żartów - jak się okazuje głównie przez mężczyzn. Co ciekawe, głównie żonaci mężczyźni najchętniej żartują ze swoich żon. Jakie są one naprawdę? Sprawdź najlepsze memy o kobietach!

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Najlepsze MEMY o wiośnie! Tak pierwszy dzień wiosny widzą internauci. Prawdziwy wysyp MEMÓW! Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY o wiośnie z pewnością rozbawią wiele osób. Nie od dziś wiemy, że pogoda lubi płatać figle i gdy wszyscy czekamy już z niecierpliwością na wiosnę, okazuje się, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. MEMY o wiośnie doskonale pokazują nasze nadzieje i uśmiech przez łzy, gdy okazuje się, że na słońce i ciepło musimy jeszcze poczekać? Jak wiosnę widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o wiośnie! Z pewnością uśmiejecie się do łez! Taka jest właśnie wiosna. 📢 Horoskop finansowy na wiosnę 2024: Te znaki zodiaku będą miały szczęście w finansach w marcu i kwietniu "Wiosna 2024 roku zapowiada się nie tylko jako czas odrodzenia natury, ale także jako okres, w którym wiele osób może doświadczyć pozytywnych zmian w sferze finansów. W marcu i kwietniu, zgodnie z horoskopem finansowym na wiosnę, niektóre znaki zodiaku mogą oczekiwać szczególnego szczęścia w kwestiach pieniężnych. Szukając wskazówek, jak maksymalnie wykorzystać potencjalne okazje, warto zwrócić uwagę na to, co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku.

📢 Podwójna emerytura w kwietniu 2024 roku. Nowe stawki po waloryzacji! Najnowsze wyliczenia brutto i netto W kwietniu 2024 roku emeryci dostaną podwójne emerytury. Część seniorów otrzyma dodatkowo 13. emeryturę na konto. Ile pieniędzy łącznie otrzymają? Sprawdź wyliczenia w galerii! Trzynasta emerytura ma za zadanie zasilić domowy budżet seniorów, którzy są w gorszej sytuacji. Ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji? Sprawdź szczegóły! 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na początku wiosny. Te osoby wygrają wielkie pieniądze w marcu i kwietniu Już za chwilę zawita do nas wiosna, która przyniesie dużo słońca i wyższe temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem wiosny będzie miał dużo szczęścia w finansach. Te znaki zodiaku będą miały wyjątkowo dobry i bogaty czas. Te osoby przyciągną dużą ilość gotówki. Sprawdź w galerii czy to mowa o Tobie. Lista poniżej!

📢 Wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku. Oto jakie zmiany weszły w życie. Sprawdź nowe kwoty! Kto może dostać świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku? Zmiany wprowadzają możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny ma częściowo pokryć wydatki związane z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Sprawdź, jakie zaszły zmiany! 📢 Najlepsze MEMY o disco polo. Symbol kiczu czy dobrej zabawy? Zobacz, kto słucha disco polo. Te obrazki rozśmieszą do łez Disco polo? Co myślisz, gdy słyszysz nazwę tej muzyki? Disco polo budzi mieszane uczucia wśród Polaków, co oznacza, że nie brakuje MEMÓW, które pokazują stosunek internautów do tej muzyki. Przez wielu disco polo uważane jest za symbol kiczu, jednak często jesteśmy świadkami, jak Polacy przy disco polo bawią się doskonale! Najlepsze MEMY o disco polo znakomicie ukazują fenomen tego zjawiska. Z pewnością uśmiejecie się do łez! Takie są najlepsze MEMY o disco polo!

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo wredne. Posiadacze tych imion uznawani są za niemiłych i aroganckich [LISTA] Te osoby są wredne i aroganckie. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na niej. Sprawdź listę imion! 📢 Oto piękne kartki wielkanocne 2024. Najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc. Sprawdź gotowe świąteczne kartki do wysłania Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia na Wielkanoc, ale nie chcesz korzystać z gotowych wierszyków? A może chcesz, aby Twoje życzenia były bardziej kolorowe i sprawiły Twoim bliskim i znajomym wielką radość? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Znajdziesz u nas gotowe kartki wielkanocne, które możesz wysłać za pomocą MMS, Messengera lub Whatsappa. To najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc 2024 dla każdego. Sprawdź gotowe kartki wielkanocne, które z pewnością zaskoczą Twoich bliskich!

📢 Życzenia wielkanocne, piękne wierszyki i kolorowe kartki na Wielkanoc 2024. Niech zające i barany spełnią Twe ambitne plany! Zbliżają się Święta Wielkanocne 2024, a wraz z nimi czas, aby złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia! Oto najpiękniejsze życzenia do wysłania bliskim. Życzenia wielkanocne 2024 - gotowe wierszyki do wysłania. Zobacz w galerii śmieszne i proste wierszyki do przesłania rodzinie i przyjaciołom. Gotowe piękne życzenia na Wielkanoc 2024. Sprawdź! 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Tak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najpiękniejsze życzenia świąteczne na Wielkanoc 2024. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki wielkanocne dla każdego. Życzenia od serca Najpiękniejsze życzenia wielkanocne z pewnością sprawią Twoim bliskim i znajomym wiele radości. Wielkanoc to wyjątkowy czas i pragniemy, by te świąteczne życzenia były naprawdę wspaniałe. Wielkanoc 2024 już coraz bliżej, a Ty nie masz pomysłu na świąteczne życzenia? Na gk24.pl znajdziesz najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc, zarówno te poważne i wesołe. Mamy dla Ciebie również gotowe kartki wielkanocne, które wyślesz Messengerem, mailem, Whatsappem czy MMS-em. Sprawdź koniecznie piękne życzenia świąteczne na Wielkanoc. 📢 Osoby o tych imionach to introwertycy. Oni są zamknięci w sobie. Sprawdź! Osoby o tych imionach uważane są za introwertyków. Oto lista osób, które są zamknięte w sobie, lubią samotność. Ale czy to źle? Cechy charakterystyczne dla introwertyka można rozpatrywać i w pozytywny, i w negatywny sposób. Ale czy naprawdę to, jakie mamy imię może wpływać na to to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto może być introwertykiem? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Gotowe kartki wielkanocne do wysłania. Najpiękniejsze życzenia świąteczne dla każdego. Kartki na Wielkanoc i życzenia od serca Wielkanoc 2024 już wkrótce! Świąteczny czas z pewnością spędzimy z najbliższymi, a osobom, których nie będzie przy nas podczas Świąt Wielkanocnych, będziemy składać piękne świąteczne życzenia. Szukasz życzeń, które będziesz mógł złożyć bliskim i znajomym? Mamy dla Ciebie najpiękniejsze życzenia oraz gotowe kartki wielkanocne, które wyślesz za pomocą Messengera, Whatsappa, MMS czy mailem. Świąteczne kartki z pewnością umilą Twoim bliskim i znajomym wielkanocny czas. Sprawdź gotowe kartki wielkanocne do wysłania dla każdego.

📢 Najlepsze memy na Wielkanoc. Jak Internauci żartują ze świąt wielkanocnych? Sprawdź! Święta wielkanocne na memach. Tak, internauci potrafią żartować z wszystkiego i tworzą memy również na temat Wielkanocy, która w 2024 roku przypada na niedzielę 31 marca, a poniedziałek wielkanocny na 1 kwietnia. Z czego twórcy memów o Wielkanocy się śmieją? Z potraw, które pojawiają się na świątecznym stole, z wielkanocnej święconki, sałatki "jarzynówy", a także ze świątecznego sprzątania i samych spotkań przy stole. Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o Wielkanocy.

📢 Piękne życzenia wielkanocne. Gotowe kartki na Wielkanoc 2024 do wysłania. Najpiękniejsze życzenia świąteczne dla każdego od serca Piękne życzenia wielkanocne sprawiają ci problem? Nie masz pomysłu na życzenia świąteczne, które złożysz swoim bliskim i znajomym? Nic straconego! Mamy dla Ciebie piękne życzenia na Wielkanoc 2024. Jeśli nie jesteś zwolennikiem życzeń pisanych, przygotowaliśmy również gotowe kartki wielkanocne, które wyślesz za pomocą Messengera, MMS, Whatsappa czy mailem! Najpiękniejsze życzenia świąteczne dla każdego od serca! Znajdziesz u nas zarówno życzenia wielkanocne poważne, tradycyjne, jak i te radosne. Życzenia świąteczne i gotowe kartki do wysłania na Wielkanoc na gk24.pl 📢 Gotowe kartki świąteczne na Wielkanoc 2024. Piękne życzenia wielkanocne dla rodziny i znajomych. Zobacz kolorowe kartki na Wielkanoc Święta Wielkanocne 2024 coraz bliżej. Wiele osób z pewnością rozpoczęło już świąteczne przygotowania, a inni zastanawiają się nad wielkanocnymi życzeniami. Chcesz, by Twoje życzenia świąteczne nie były nudne, a sprawiły Twojej rodzinie i znajomym olbrzymią radość? W dodatku nie jesteś fanem świątecznych wierszyków, a preferujesz wysyłanie świątecznych kartek? Mamy dla Ciebie gotowe kartki na Wielkanoc 2024. Nasze kartki świąteczne wyślesz zarówno za pomocą MMS, Messengera czy Whatsappa. Sprawdź już teraz najpiękniejsze życzenia wielkanocne.

📢 Pożar nieużytków w Białogardzie. Strażacy w akcji [ZDJĘCIA] W piątek około godziny 14 do dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru trawy na nasypie kolejowym w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw Orlen. 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 29.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Takie są zaskakujące skutki jedzenia i picia siemienia lnianego. Będziesz w szoku! Magiczny środek na odchudzanie 29.03.2024 Siemię lnianie to idealny dodatek do owsianek, koktajli, chleba, bułeczek i wielu innych dań. Staje się ono coraz popularniejsze dzięki swoim zastosowaniom i właściwościom. Siemię lnianie można pić, jeść i nakładać na twarz oraz włosy jako maseczkę. Jakie są jego magiczne właściwości? Sprawdź, w jaki sposób wspomaga odchudzanie! Zobacz szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 29.03.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 29.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 29.03.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 29.03.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Życzenia wielkanocne 2024. Krótkie wierszyki, zabawne i poważne. Idealne życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych. Wyślij SMS-em! Życzenia Wielkanocne 2024. Wyślijcie krótkie i zabawne życzenia dla najbliższych na tegoroczną Wielkanoc. Jakie życzenia złożyć na te święta? Zebraliśmy dla Was piękne życzenia wielkanocne. Warto je wysłać SMS-em, na Facebooku lub przez WhatsAppa. Oto najładniejsze życzenia dla najbliższych, rodziny i przyjaciół. W tym trudnym czasie trzeba o nich pamiętać! Dlatego ściągnijcie też życzenia na Wielkanoc już dziś i wyślijcie je. Poniżej mamy dla Was mnóstwo propozycji. Koniecznie sprawdźcie. 📢 Uciekał przed policją, ukrył się na posesji funkcjonariusza O wyjątkowym pechu może mówić 25-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który widząc policjanta słupskiej drogówki zatrzymującego go do kontroli, nie zareagował na wydawany sygnał, rozpoczął ucieczkę, podczas której uderzył w znak. Następnie porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo. Po kilkuset metrach wbiegł na teren jednej z posesji i poprosił o pomoc w ukryciu się, mieszkającego tam mężczyznę… policjanta.

📢 Ratusz decyzji nie zmienił. Przy budowie Euroboiska drzewa zostaną wycięte. Otwarto oferty na budowę Osiemnaście drzew, które mają zostać wycięte w trakcie budowy Euroboiska, pójdą jednak pod topór. Jakiś czas temu miłośnicy przyrody zaapelowali do prezydenta Koszalina o znalezienie sposobu na ich uratowanie. Teraz ratusz odpowiedział. - Niestety, nie ma możliwości, aby przy realizacji tego projektu zachować drzewa w tym miejscu – usłyszeliśmy. 📢 Czworo dzieci przygniecionych przez gałąź. Wypadek na wycieczce do lasu Konar przygniótł pięcioro dzieci w Nadleśnictwie Klęskowo. Czworo z nich zostało odwiezionych do szczecińskich szpitali. 📢 Artur Wiśniewski bez fotela wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie Artur Wiśniewski stracił fotel wiceprzewodniczącego w koszalińskiej Radzie Miejskiej. - To nic innego jak polityczna hucpa – mówi radny PiS.

📢 Pijany 18-latek próbował uciekać policji. Rozbił się na słupie w Opolu. Samochód rozpadł się na dwie części! 18-latek nie żyje Na ulicy Budowlanych w Opolu kierowca skody stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na pobocze i uderzał w słup sygnalizacji świetlnej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 18-letni kierowca był pijany. Mimo akcji ratowniczej i przewiezienia do szpitala zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. 📢 Telefon na przejściu dla pieszych może zabić. Wymalowane przypomnienie przed pasami w Koszalinie [ZDJĘCIA] Czytelnik przysłał nam zdjęcia sprzed koszalińskiej "18". Ktoś kredą wymalował przypomnienie, że przechodząc przez pasy, warto na te kilkanaście sekund odłożyć telefon. Gratulujemy inicjatywy, za którą - jak już wiemy - kryją się uczniowie jednej z 8 klas i ich pedagog Agnieszka Skrzypniak. 📢 Koszalińskie MZK zmieniło trasy. Powód? OTO Park Od dziś (piątek) zmieniają się trasy dwóch miejskich linii - 1 i 6. Autobusy jeżdżą teraz do OTO Parku, nowego centrum handlowego, które na razie działa na "pół gwizdka".

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 29.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 29.03.2024 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 29.03.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 29.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszka i żyje aktorka Anna Mucha. Piękna Anna Mucha na prywatnych zdjęciach. Apartament w centrum miasta i podróże 29.03.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 29.03.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 29.03.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 29.03.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 29.03.2024 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 29.03 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 29.03.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 29.03.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły!

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 29.03.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Najpopularniejsze imiona w 2024 roku dla dziewczynek i chłopców. Te imiona mogą zrobić furorę, sprawdź najnowszą listę 29.03.2024 Każdy rok przynosi ze sobą nowe trendy w wyborze imion dla dzieci. Dla przyszłych rodziców to ważna decyzja, która często wiąże się z długotrwałymi skojarzeniami. Jeśli jesteś ciekaw, jakie imiona będą modne w 2024 roku, to ten artykuł jest dla Ciebie. Przygotowaliśmy listę 20 imion, które zapowiadają się na najpopularniejsze w nadchodzącym roku.

📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych 29.03.2024 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL. 📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 29.03 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 29.03.2024 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 29.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 29.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 28.03.2024! To lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 29.03.2024 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną. Sprawdź! 📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 29.03.2024 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? 29.03.2024 Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach!

📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 29.03.2024 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy! 📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 29.03.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 29.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 29.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 29.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto imiona najgorszych mężów. Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi partnerami. Jesteś na liście? 29.03.2024 Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Oto lista męskich imion, które nie wróżą dobrego i szczęśliwego małżeństwa. Ci mężczyźni są najgorszymi mężami. Nie są stworzeni do szczęśliwego i długoletniego małżeństwa. Sprawdź listę!

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024? Oto tabela wzrostów emerytur. Jaki będzie ostateczny wskaźnik? Sprawdź! 29.03.2024 Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Jaki będzie ostateczny wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Będzie mniejszy od spodziewanego? Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. Wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku jest już znany. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o diecie. Chcesz schudnąć? Tak odchudzanie widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! Zobacz, zanim przejdziesz na dietę 29.03 Od jutra przechodzę na dietę - kto z nas nie wypowiedział tych słów choć raz w swoim życiu, bądź nie usłyszał ich z ust swoich znajomych. Czy przejście na dietę musi oznaczać katorgę? Nudne jedzenie i spożywanie potraw, których nie lubimy? Pewne jest, że dieta to jeden z ulubionych tematów internautów. Jak widzą oni przejście na dietę? Zobaczcie najlepsze MEMY o diecie! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] 29.03.2024 Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły! 📢 Te auta kupisz od wojska w korzystnej cenie! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy 29.03.2024 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, a nawet koparki czy żurawie. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 Najlepsze memy o szkole. Uśmiejesz się! Zobacz, jak twórcy memów żartują ze szkoły, z uczniów i nauczycieli 29.03.2024 Memy o szkole. Internet jest pełen memów o szkole. Dlaczego? Bo szkoła to wdzięczny temat do żartów. Można bowiem żartować i z nauczycieli, i z uczniów. Tematem szkolnych memów są też rodzice dzieci, które chodzą do szkoły. Najgorszy, a zarazem naśmiejszniejszy, jest powrót do szkoły z wakacji. Ale nie tylko! Co jeszcze? Sprawdź najlepsze memy o szkole!

📢 Najśmieśniejsze memy o kotach, które rządzą Internetem. Te obrazki z internetu rozbawią Was do łez. Kociarze to uwielbiają 29.03.2024 Internet zalany jest różnego rodzaju memamy, czyli żartobliwymi obrazkami, które mają rozśmieszać Internautów. Jedną z popularniejszych kategorii internetowych memów są Memy o kotach. Niektórzy twierdzą nawet, że memy o kotach rządzą internetem. Wybraliśmy dla Was te najzabawniejsze memy o kotach, zebrane z całego Internetu. Z tych memów będa się smiać nie tylko kociarze. Te obrazki rozbawią was do łez.

📢 Najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach. Oto śmieszne obrazki o wychowywaniu dzieci. Życie rodzinne bywa trudne? Zobacz te MEMY! 29.03.2024 Czy wychowywanie dzieci jest trudne? Najlepiej wiedzą o tym rodzice, którzy każdego dnia wychowują swoje dzieci. Nie jest to łatwe zadanie, ale z pewnością daje wiele satysfakcji gdy patrzymy, jak z każdym tygodniem rozwijają się nasze dzieci. W rodzicielstwie łatwych i trudnych chwil nie brakuje, o czym doskonale wiedzą internauci, tworząc o rodzicach i dzieciach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jakie? Zobaczcie najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach! 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 29.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 29.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Dodatki dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy. Nie tylko 13. i 14. emerytura! 29.03.2024 Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Seniorzy w czasach inflacji często spotykają się z trudnościami finansowymi, dlatego przygotowane zostały specjalnie dla nich ulgi i dodatki, aby uch wspomóc. Sprawdź szczegóły!

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 29.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze memy o blondynkach - na Dzień Pozdrawiania Blondynek i nie tylko. Sprawdź! 29.03.2024 Memy o blondynkach zalewają Internet. Śmiesznych obrazków na temat inteligencji kobiet o tym kolorze włosów nie brakuje. My oczywiście nie zgadzamy się ze stereotypowym myśleniem na temat blondynek, ale... trzeba przyznać, że wiele memów o blondynkach jest bardzo śmiesznych. Sprawdźcie najlepsze obrazki nie tylko z okazji Dnia Pozdrawiania Blondynek.

📢 15 ras psów kanapowych. Szukasz spokojnego psa do domu? Sprawdź cechy i ceny kanapowców! 29.03.2024 Psy kanapowe charakteryzują się tym, że... lubią wylegiwać się na kanapie. To oczywiście duże uproszczenie, ale do tej kategorii można zakwalifikować rasy psów, które dobrze czują się w mieszkaniach, lubią towarzystwo ludzi. Często więc są też określane jako pokojowe, czy też do towarzystwa właśnie. Najczęściej to psy niewielkie, ale są też wyjątki od tej reguły. Jakie rasy zaliczane są do psów kanapowych? Sprawdź koniecznie! 📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 29.03.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - taki będzie wskaźnik. To już pewne! Takie emerytury po podwyżce od 1 marca 29.03.2024 Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Znamy już oficjalny wskaźnik. Tyle wyniesie emerytura w 2024 roku! W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Nie wzrosną tylko emerytury, ale również dodatki do nich. Sprawdź, jakie kwoty wpłyną na konta emerytów. Dużo osób zyska więcej pieniędzy. Sprawdź szczegóły! 📢 Nawet 2500 zł dla pracownika. Wczasy pod gruszą 2024. Tyle pieniędzy wpłynie na konta zatrudnionych 29.03.2024 Wczasy pod gruszą 2024, czyli dodatkowe pieniądze dla pracowników na urlop. Jest to świadczenie, które nie każdy dostanie. To dofinansowanie do urlopu, które wypłacane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Sprawdź wyliczenia!

📢 Trzy emerytury w marcu! Dobre wieści dla seniorów. Takie będą zmiany w wypłatach. Emeryci dostaną więcej pieniędzy 29.03.2024 Pewna grupa emerytów dostanie nawet trzy emerytury w marcu. Takie zmiany zajdą w wypłatach. Seniorzy dostaną więcej pieniędzy w marcu 2024 roku. Wszystkie zmiany są ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne, które w tym roku wypadają w niedzielę 31 marca. Sprawdź, czy jesteś w grupie, która dostanie więcej przelewów na konto. Sprawdź szczegóły!

📢 Pierwszy dzień testów w Fabryce Wody w Szczecinie zakończony [ZDJĘCIA] Cóż to był za dzień. Woda przelewała się z basenów, gorąca atmosfera panowała w saunach, a głód wiedzy i zabawy gościł w Edukatorium. Pierwszy dzień testów Fabryki Wody zakończony. 📢 Zmiana na stanowisku dyrektora koszalińskiej Polikliniki Wicewojewoda Dawid Krystek wręczył decyzję ministra spraw wewnętrznych i administracji o powołaniu Moniki Foremnej-Pilarskiej na dyrektorkę SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, czyli popularnej Polikliniki. 📢 Oto najlepsze MEMY po meczu Walia - Polska. Jedziemy na Euro 2024! Szczęsny bohaterem! Mecz Walia - Polska okiem internautów Czy MEMY po meczu Walia - Polska mogą oddać emocje, jakie przeżywaliśmy we wtorkowy wieczór? Z pewnością nie, ale mogą sprawić, że choć trochę zaczną "schodzić" z nas emocje, które przeżywaliśmy przez ponad 120 minut gry oraz konkurs rzutów karnych. Mecz Walia - Polska dostarczył ogromnych emocji i oczywiście wielu tematów do MEMÓW, z czego doskonale zdają sobie sprawę internauci! Jak mecz Walia - Polska opisują MEMY i inne śmieszne obrazki? Zobaczcie najlepsze MEMY po meczu Walia - Polska! Jedziemy na Euro 2024!

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

